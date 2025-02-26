Yunan basınından Türkiye itirafı: Meteor satışının engellenmesi çok zor! Avrupa'ya rakip olabilir

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Yunan basınında çıkan haberlerde Eurofighter savaş uçağı ve Meteor füzelerinin Türkiye’ye satışının, Atina'nın çabalarıyla engellenmesinin çok zor olduğu kaydedildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın bu hafta başında yaptığı İngiltere ziyaretinde Yunanistan ve İngiltere arasındaki savunma işbirliği ve Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

Habere göre Dendias, İngiliz mevkidaşı John Healey ile görüşmesinde, Türkiye’ye Meteor tipi füzelerin satış olasılığını da gündeme getirdi.

Eurofighter satışında İngiltere’nin Türkiye ile iletişimde merkezi bir role sahip olduğu belirtilen haberde, bu konuda anlaşmanın gerçekleşmesinin aynı zamanda Meteor füze satışının da önünün açılması anlamına geleceği ifade edildi.

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Haberde, “Böylesi bir ticari işlemin mevcut durumda, İngiltere hükümeti tarafından etkilenmesinin çok zor olduğu Atina’da biliniyor. Özellikle İngiltere ve Türkiye, AB’ye üye olmayan iki NATO üyesi oldukları ve savunma sanayisinde daha fazla işbirliği talep ettikleri için (zor).” ifadesi yer aldı.

Newsit haber portalında yayımlanan “Yunanistan, Meteor füzelerinin Türkiye’ye satılmaması için Avrupalılara baskı yapıyor” başlıklı haberde ise Türkiye’nin Eurofighter tipi savaş uçağı ve Meteor tipi füze alımı niyetinin Yunanistan’ı endişelendirdiği ifade edildi.

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ATİNA ENDİŞELİ: AVRUPA SAVUNMA SANAYİSİNE RAKİP OLABİLİR

Haberde, Donald Trump’ın ABD Başkanlığında Türkiye’nin 5’inci nesil F-35 programına dahil edilme olasılığının da Yunanistan’ı kaygılandırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Atina, bu çerçevede, Ankara’nın tüm planlarına her düzeyde argümanla engel koymaya çalışıyor ancak aldığı tüm mesajlar iyimserlik için çok da alan bırakmıyor. En üst düzeyde alınan karar, Türkiye’nin Eurofighter ve Meteor paketi almasının engellenmesi adına tüm ilgili taraflara büyük bir baskı yapılması yönünde.”

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Haberde, Atina’nın Avrupalı müttefiklerini, Türkiye’nin eline geçen her silah sistemiyle “tersine mühendislik” yaptığı yönünde uyardığı savunularak Meteor füzeleri için de benzer bir çalışma yapılabileceği ileri sürüldü.

Bu şekilde Türkiye’nin Batı silahlarına ihtiyaç duymayacağı gibi Avrupa savunma sanayisine dünya piyasasında rakip de olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan, haberde “5 milyar avroyu geçmesi öngörülen ve Eurofighter Typhoon savaş uçağı üretim programını güçlendirecek bir anlaşma olması nedeniyle Ankara’nın planlarını engelleme çabası, son derece zor görülüyor.” ifadesi yer aldı.

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MİÇOTAKİS PARİS'TEN ELİ BOŞ DÖNMÜŞTÜ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Şubat ayının başında Brüksel’de düzenlenen AB zirvesinde ve Paris'e düzenlediği resmi ziyarette Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmiş ve Macron'dan Türkiye’ye METEOR füzelerinin satılmamasını istemişti.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Fransız lider METEOR füze sisteminin, çokuluslu füze geliştiricisi ve üreticisi MBDA konsorsiyumunun bir ürünü olduğu için Fransa’nın satış girişimine öncülük etmediğini belirterek Miçotakis'i kibarca reddetti. Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Lecornux de Paris yönetiminin Türkiye'ye Meteor satışının engellenmesine karışmayacağını, bunun bir 'İngiliz ihracatı meselesi' olduğunu söyledi.

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Yunan basınında yer alan haberlerde, Paris'ten eli boş dönen Miçotakis'in, konsorsiyumun diğer ülkeleri İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç'e yöneleceği iddia edilmişti.