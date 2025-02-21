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Yunanistan'da Türkiye korkusu! Miçotakis Paris'ten eli boş döndü, yeni hedef İngiltere!

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#Yunanistan#Türkiye#METEOR
Yunanistanda Türkiye korkusu Miçotakis Paristen eli boş döndü, yeni hedef İngiltere
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 13:20

Türkiye'ye METOR füzelerinin satışını engellemek için Paris'in kapısını çalan ancak eli boş dönen Atina yönetimi şimdi de konuyu İngiltere'ye taşımayı planlıyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Londra ziyaretinde konuyu İngiliz mevkidaşları ile görüşmesi bekleniyor.

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Türkiye ile Avrupa füze konsorsiyumu MBDA arasında süren müzakereler günlerdir haftalardır Atina için endişe konusu olmuş durumda.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Şubat ayının başında Brüksel’de düzenlenen AB zirvesinde ve Paris'e düzenlediği resmi ziyarette Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmiş ve Macron'dan Türkiye’ye METEOR füzelerinin satılmamasını istemişti.

Yunanistanda Türkiye korkusu Miçotakis Paristen eli boş döndü, yeni hedef İngiltere

PARİS'TEN ELİ BOŞ DÖNDÜ, ROTAYI DİĞER ÜLKELERE ÇEVİRDİ

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Fransız lider METEOR füze sisteminin, çokuluslu füze geliştiricisi ve üreticisi MBDA konsorsiyumunun bir ürünü olduğu için Fransa’nın satış girişimine öncülük etmediğini belirterek Miçotakis'i kibarca reddetti. Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Lecornux de Paris yönetiminin Türkiye'ye Meteor satışının engellenmesine karışmayacağını, bunun bir 'İngiliz ihracatı meselesi' olduğunu söyledi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Paris'ten eli boş dönen Miçotakis'in, konsorsiyumun diğer ülkeleri İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç'e yöneleceği iddia edilmişti.

Yunanistanda Türkiye korkusu Miçotakis Paristen eli boş döndü, yeni hedef İngiltere

DENDİAS İNGİLTERE'DE

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Atina'dan beklenen hamle sonunda geldi...

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bugün Birleşik Krallık'ı ziyaret ediyor. Yunan bakan Londra ziyaretinde, üst düzey İngiliz yetkililerle temaslarda bulunacak, 25 Şubat'ta Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nda, Savunma Bakanı John Healey ile bir araya gelecek.

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"ATİNA İÇİN BİR GÜVENLİK SORUNU"

Yunan basınında yer alan haberlerde Dendias'ın İngiltere'deki en önemli gündem maddelerinden birinin Türkiye'ye METEOR füzesi satışı olduğu belirtildi.

IN.gr kritik ziyaretin METEOR füzeleri gölgesinde gerçekleştiğini vurgularken Hellas Journal ise Türkiye'ye yapılacak satışın Atina için 'bir güvenlik sorunu' olduğunu ileri sürdü ve "Atina için, Türkiye’ye Meteor havadan havaya füzelerinin olası satışı ciddi bir güvenlik meselesi teşkil ediyor. Bu satışın gerçekleşmesi, toplamda 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının Türkiye’ye verilmesine nihai onayın çıkmasına bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

Yunanistanda Türkiye korkusu Miçotakis Paristen eli boş döndü, yeni hedef İngiltere


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İNGİLTERE KRİTİK BİR ROLE SAHİP

Ieidiseis, Dendias'ın İngiliz mevkidaşları ile yaptığı görüşmelerde METEOR füzesi satışını gündeme getirmesinin beklendiğini belirtti ve "Gerçek şu ki, şu an en kritik konu Türkiye'ye Meteor füzesi satışı olasılığıdır. Nikos Dendias, konuyu muhataplarıyla görüşecek, zira Birleşik Krallık, hem Fransa ile aynı konsorsiyumda yer alıyor hem de satış müzakerelerinde özel bir role sahip." diye yazdı.

Yunanistanda Türkiye korkusu Miçotakis Paristen eli boş döndü, yeni hedef İngiltere

Dendias, Fransa’nın Atina Büyükelçisi Laurence Auer ile yaptığı görüşmede, Yunan hükümetinin Türkiye'ye METOR füzesi satışına kesinlikle karşı olduğunu söylemişti.Savunma Bakanı, 29 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "İki ülke arasındaki mükemmel stratejik ilişkilerle bağdaşmayan böyle bir olasılığa Yunanistan'ın şiddetle karşı çıktığını Fransız Büyükelçi'ye ilettim" ifadelerini kullanmıştı.

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Yunanistanda Türkiye korkusu Miçotakis Paristen eli boş döndü, yeni hedef İngiltere

Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli çok uluslu Avrupalı savunma firması MBDA tarafından üretiliyor. Yunanistan’ın cephaneliğinde şu an 36 adet METEOR füzesi bulunuyor.

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#Yunanistan#Türkiye#METEOR

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