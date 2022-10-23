Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması

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Yunanistan'ın göçmen manipülasyonu hız kesmeden devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'ın son yaşanan olayların Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği ortaya çıkarmasına rağmen Yunan politikacılar Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarına devam ediyor.

Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalara imza atan Yunan politikacılar kervanına Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis de katıldı.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Takis, 'Tüm Avrupa vatandaşları, tüm dünya, Evros'taki 92 kaçak göçmen vakasında Türk tavrını gördü' dedi.

Yunan bakan mesajında şu ifadelere yer verdi;

'İnsan acılarının araçsallaştırılması, uluslararası hukukun ihlali, yalanlar, iftiralar ve Türk tarafının kabul etmeyeceğimiz ortaçağ tutumları!'

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YUNANİSTAN'IN KOORDİNAT OYUNU DEŞİFRE OLDU

Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklama ile Yunanistan'ı suçlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'Yunanistan ve Frontex suç ortaklığı yapıyor. En son yaşanan olayların Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı. Yunanistan’ın suçu arttıkça Türkiye’ye iftira atmaya yeltenmesi doğaldır. Yunanistan’ın yalanları ortaya çıktı.'

'FRONTEX SUÇ ORTAKLIĞI YAPIYOR'

'Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor. Zaten bunu ancak Yunanistan başarır' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etmişti;

'Tüm uluslararası kuruluşlar, uluslararası göç örgütü, Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Yüksek Komiserliği, sivil toplum örgütleri ve basın Yunanistan’ın ve Frontex’in desteğiyle göçmenlere mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesini mercek altına aldılar. Aynı şekilde insan hakları mahkemesinin gündeminde. Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu’nun gündeminde. Her ne kadar üye ülkeler, yönetim olarak Yunanistan bu insanlık dışı muamelelerine göz yumsa da vicdanlı parlamenterler sayesinde Avrupa Parlamentosu da bu duruma el koymuş durumda. Diğer taraftan biraz önce söyledim. Frontex suç ortaklığı yapıyor'