Yunan bakan Erivan’a gidip Türkiye’yi suçladı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan ve mevkidaşı Zohrab Mnaçakanyan ile görüşen ve sözde ‘Soykırım Müzesi’ni ziyaret ederek çelenk koyan Dendias, Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ’a değinirken “Ankara’nın müdahalesi gerçekten endişe vericidir” dedi.

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Dendias Azerbaycan’ın, Yunanistan topraklarında Dağlık Karabağ’da gerçekleştirilmek üzere terör saldırıları hazırlıkları bulunduğu açıklamasına yönelik, “Bu asılsız iddiaları kınıyoruz” dedi. Ardından da Türkiye’yi de kastederek, “Bu haberler, başka komşu ülkelerin eylemlerini yansıtıyor” ifadelerini kullandı. Atina Haber Ajansı’na (ANA) göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeni çalışmaları için de Türkiye’yi suçlayan Dendias, “Yunanistan-Ermenistan-Kıbrıs Rum işbirliğinin bölgede barış ve istikrarı hedeflediğini” söyledi.

Öte yandan, Türkiye’nin Oruç Reis’in çalışmaları ile ilgili yayınladığı son Navtex’in süresi dolmadan bir gün önce, 21 Ekim’de, Kıbrıs Rum Kesimi’nde, Yunan-Mısır-Kıbrıs Rum zirvesi gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi.