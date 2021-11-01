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Yunan-ABD ortak askeri tatbikatı

#Yunanistan#ABD#Askeri Tatbikat
Yunan-ABD ortak askeri tatbikatı

Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait “Themistoklis” fırkateyni ile ABD deniz kuvvetlerine ait güdümlü füze destroyeri “USS Porter” Girit Adası’nın kuzeydoğusunda “geçiş eğitimi” (PASSEX) yaptı.

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Yunan Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, 27 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen “geçiş eğitimi”nde, Yunan F-16 ve Amerikan F-15 savaş uçaklarının da katılımı ile “hava savaşı” senaryolarının uygulandığı belirtildi.

HAVACILIK TAKTİKLERİ

“Geçiş eğitimi”ne katılan 15 adet Amerikan F-15 jeti “Kale Oluşturma” (Castle Forge) tatbikatı çerçevesinde 7 Ekim’den beri Larisa şehrindeki Yunan Hava Üssü’nde konuşlanıyor. Tatbikat çerçevesinde “gelişmiş savunma ve saldırı havacılık taktikleri” gibi senaryolar uygulanıyor. Bu arada, 17-28 Ekim tarihleri arasında, İsrail’de gerçekleştirilen “Mavi Bayrak 2021” (Blue Flag) tatbikatına katılan 4 adet Yunan F-16 savaş uçağı, üslerine döndü. Tatbikata Yunanistan’dan başka, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Hindistan da katıldı. Öte yandan, haftalık Real News gazetesi, Yunanistan’ın kasım ayı içinde İtalya ile de Savunma İşbirliği Anlaşması imzalayacağını yazdı. Gazete, anlaşmada taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde, diğerinin yardım edeceğine ilişkin bir madde bulunacağını da ileri sürdü.

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#Yunanistan#ABD#Askeri Tatbikat

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