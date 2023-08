Yolcu uçağında 'ayı' paniği! Kafesinden kaçınca ortalık karıştı...

Cuma günü uçuş öncesi uçağın kargo bölümünü açan görevliler, özel bir kafeste bulunması gereken ayının kargo bölümünde gezindiğini görünce gözlerine inanamadılar.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden özel ekiplerle iletişime geçen yetkililer yolculardan özür dileyerek acilen uçaktan inmelerini istedi.

AYI UÇAKTAN ÇIKARTILDI, UÇUŞ GECİKMELİ OLARAK YAPILDI

Sosyal medyaya düşen görüntülerde uçağın kargo bölümündeki ayının uzman ekipler tarafından sakinleştirildiği görülürken, uluslararası ajanslar hayvanın uyuşturularak uçaktan çıkartıldığını, Dubai-Bağdat uçuşunun da 1 saat gecikmeli olarak yapıldığını duyurdular.





The bear got out of the cage and caused a delay in the Dubai-Baghdad flight. pic.twitter.com/Z0kzUjgtnh