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Yolcu uçağında 'ayı' paniği! Kafesinden kaçınca ortalık karıştı...

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#Irak Havayolları#Uçak#Ayı
Yolcu uçağında ayı paniği Kafesinden kaçınca ortalık karıştı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 14:53

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinden Irak'ın başkenti Bağdat'a uçması planlanan Irak Havayolları'na ait bir uçağın kargo bölümünden kaçan ayı uluslararası havalimanında paniğe neden oldu.

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Cuma günü uçuş öncesi uçağın kargo bölümünü açan görevliler, özel bir kafeste bulunması gereken ayının kargo bölümünde gezindiğini görünce gözlerine inanamadılar.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden özel ekiplerle iletişime geçen yetkililer yolculardan özür dileyerek acilen uçaktan inmelerini istedi.

AYI UÇAKTAN ÇIKARTILDI, UÇUŞ GECİKMELİ OLARAK YAPILDI

Sosyal medyaya düşen görüntülerde uçağın kargo bölümündeki ayının uzman ekipler tarafından sakinleştirildiği görülürken, uluslararası ajanslar hayvanın uyuşturularak uçaktan çıkartıldığını, Dubai-Bağdat uçuşunun da 1 saat gecikmeli olarak yapıldığını duyurdular.

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BAŞBAKAN'DAN SORUŞTURMA TALİMATI

Associated Press haber ajansında yer alan bilgilere göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani olayla ilgili soruşturma talimatı verdi.

Irak Havayolları ayının kaçışının herhangi bir ihmalden kaynaklanmadığını vurgulayarak taşıma işleminin Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yasa ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Dubai Uluslararası Havaalanı ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı

SAHİBİNİN ADI AÇIKLANMADI

Irak Havayolları'ndan bir yetkili ayının Dubai'den Bağdat'a nakledildiğini doğruladı ancak ayının sahibinin adını vermeyi reddetti.

NEDEN UÇAKTA AYI VARDI?

Evde vahşi hayvan beslemek son dönemlerde Irak'ta özellikle de Bağdat'taki zenginler arasında oldukça popüler hale geldi.

Yetkililer vahşi hayvanları korumaya yönelik yasal hükümleri uygulamakta zorlanırken, Bağdat polisi bu tür hayvanların şehrin sokaklarında başıboş kalmasını önlemek için yetkililerden yardım istemişti.

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#Irak Havayolları#Uçak#Ayı

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