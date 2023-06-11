Yıllar sonra açıklandı... Dünya koronavirüs ifşasını konuşuyor!

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüsü aşıların yardımı ile yenmeyi başardık.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kovid-19'un sağlık açısından artık 'küresel bir acil durum' teşkil etmediğini açıkladı.

Bu açıklama ile Dünya derin bir nefes alırken virüsün kökeni, nasıl ve ne zaman ortaya çıktığına dair henüz net bir bilgiye sahip olmayan bilim dünyası ABD'den gelen açıklamaları tartışıyor.

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korovirüs kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılmıştı. Bölgedeki laboratuvar ise o tarihten beri pek çok teorinin merkezinde yer almıştı.

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İngiliz Sunday Times’a konuşan ABD’li yetkililer, salgının sıfır noktası olan Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde yapılan bilimsel deneylerin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

ABD'li araştırmacılar, Covid-19'un söz konusu laboratuvardaki bilim insanları tarafından Çin'in güneyindeki bir maden kuyusunda keşfedilen benzer bir Koronavirüs üzerinde yapılan deneyler yoluyla yaratıldığına inanıyor.

ABD'li araştırmacılar, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmacıların, daha sonra albino fareleri enfekte etmek için kullanılan yüksek derecede bulaşıcı mutant suşlar oluşturmak için ölümcül koronavirüsleri birleştirdiklerini iddia ediyor.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, araştırma programının Çin ordusu tarafından biyolojik silah geliştirmek amacıyla finanse edilmesi nedeniyle gizli tutulduğuna ve üzerinin örtüldüğüne inanıyor.

ABD'li müfettişler, virüsün dünyaya yayılmadan önce bir laboratuvar kazasıyla Wuhan şehrine sızan Covid-19'un yaratılmasına yol açtığını öne sürüyor.

Bazı uzmanlar, virüsün enfekte bir bilim insanı yoluyla veya tesisteki atıkların uygunsuz bir şekilde bertaraf edilmesi yoluyla kaçmış olabileceğine inanıyor.

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Geçtiğimiz günlerde BBC'ye konuşan Çinli bilim insanı George Gao'nun sözleri dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Çinli üst düzey bilim insanı BBC'ye verdiği demeçte, virüsün laboratuvardan sızmış olma olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemişti.

Çin Hastalık Kontrol Merkezi'nin başkanı olarak Prof George Gao, pandemiye yanıt vermede ve kökeninin izini sürme çabalarında kilit bir rol oynadı.

Çin hükümeti, hastalığın Wuhan'daki laboratuvardan kaynaklanmış olabileceği yönündeki tüm iddiaları reddediyor. Ancak Gao bu ihtimali gözardı etmiyor.

WUHAN LABROTUVARI İNCELENDİ

'Her zaman her şeyden şüphelenebilirsiniz. Bu bilimdir. Hiçbir şeyi göz ardı etmeyin' diyen Gao Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV) hakkında resmi soruşturma yürütüldüğünü de açıklamıştı.