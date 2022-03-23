Yetim büyüdü oligark oldu

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1966’da Rusya’nın Saratov kentinde dünyaya gelen Abramoviç, henüz 3 yaşındayken anne ve babasını kaybetti. Rusya’nın kuzeyindeki özerk Komi Cumhuriyeti’nde akrabaları tarafından büyütülen Abramoviç, kısa bir süre askerlik yaptıktan sonra mühendislik okudu ve ilk işinde tamircilik yaptı. Abramoviç’in ilk girişimi ise plastik oyuncaklar üretip satmak oldu. Sovyetlerin dağılmasının ardından petrol ve diğer endüstriyel ürünlerin ticaretine başlayan Abramoviç’in attığı en büyük adımsa, daha sonra davalık olacağı, Boris Yeltsin dönemi zenginlerinden Boris Berezovski ile kurduğu yakınlık oldu.

İLK BÜYÜK ADIM

Abramoviç, Berezovski ile 1994 yılında kurduğu temasta bugünkü zenginliğinin temellerini oluşturacak petrol şirketi Sibneft’in kuruluşu için planını aktardı. Berezovski’nin ham petrolün işlenmesi ve dağıtımını hedefleyen projeyi, karşılığında Yeltsin yanlısı propaganda yapacak olan ORT televizyonunu finanse etme teklifini Yeltsin’e açmasından kısa süre sonra Sibneft kuruldu. Şirketin büyük miktardaki hisselerini 19 milyon dolar karşılığında, tartışmalı bir biçimde satın alan Abramoviç, böylece bugünkü servetinin temellerini atmış oldu.

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PUTİN’LE BÜYÜDÜ

Vladimir Putin’in Rusya’da devlet başkanı olmasının ardından, yeni yönetimle ters düşen Berezovski ve birçok Yeltsin dönemi milyarderinin aksine, Abramoviç’in Putin’le geliştirdiği iyi ilişkiler daha da büyümesinin önünü açtı. RusAl isimli alüminyum şirketinin hisselerini alıp satarak servetini katlamaya devam eden Abramoviç, 2003 yılında İngiliz futbol kulübü Chelsea’yi satın almasıyla dünya genelinde de üne kavuştu. 2005 yılında Sibneft’teki yüzde 72 hissesini 13.1 milyar dolara Gazprom’a sattı. Rus milyarderin bir diğer gelir kaynağı ise Londra Borsası’nda işlem gören demir çelik şirketi Evraz’dı. Abramoviç, 2021’de 14 milyar dolar gelir elde eden şirketin yüzde 29 hissesini elinde bulunduruyor.

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SERVETİ 14 MİLYAR DOLAR

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