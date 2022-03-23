Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Yetim büyüdü oligark oldu

#Roman Abramoviç#Hayatı#Rus
Yetim büyüdü oligark oldu

Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan oligarkların da nasibini alması, Rus milyarderlere yönelik merakı da arttırdı. İşte en ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’in hayat hikâyesi...

Haberin Devamı

1966’da Rusya’nın Saratov kentinde dünyaya gelen Abramoviç, henüz 3 yaşındayken anne ve babasını kaybetti. Rusya’nın kuzeyindeki özerk Komi Cumhuriyeti’nde akrabaları tarafından büyütülen Abramoviç, kısa bir süre askerlik yaptıktan sonra mühendislik okudu ve ilk işinde tamircilik yaptı. Abramoviç’in ilk girişimi ise plastik oyuncaklar üretip satmak oldu. Sovyetlerin dağılmasının ardından petrol ve diğer endüstriyel ürünlerin ticaretine başlayan Abramoviç’in attığı en büyük adımsa, daha sonra davalık olacağı, Boris Yeltsin dönemi zenginlerinden Boris Berezovski ile kurduğu yakınlık oldu.

Yetim büyüdü oligark oldu

İLK BÜYÜK ADIM

Abramoviç, Berezovski ile 1994 yılında kurduğu temasta bugünkü zenginliğinin temellerini oluşturacak petrol şirketi Sibneft’in kuruluşu için planını aktardı. Berezovski’nin ham petrolün işlenmesi ve dağıtımını hedefleyen projeyi, karşılığında Yeltsin yanlısı propaganda yapacak olan ORT televizyonunu finanse etme teklifini Yeltsin’e açmasından kısa süre sonra Sibneft kuruldu. Şirketin büyük miktardaki hisselerini 19 milyon dolar karşılığında, tartışmalı bir biçimde satın alan Abramoviç, böylece bugünkü servetinin temellerini atmış oldu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

La casa de SamsunLa casa de Samsun!Haberi Görüntüle

PUTİN’LE BÜYÜDÜ

Vladimir Putin’in Rusya’da devlet başkanı olmasının ardından, yeni yönetimle ters düşen Berezovski ve birçok Yeltsin dönemi milyarderinin aksine, Abramoviç’in Putin’le geliştirdiği iyi ilişkiler daha da büyümesinin önünü açtı. RusAl isimli alüminyum şirketinin hisselerini alıp satarak servetini katlamaya devam eden Abramoviç, 2003 yılında İngiliz futbol kulübü Chelsea’yi satın almasıyla dünya genelinde de üne kavuştu. 2005 yılında Sibneft’teki yüzde 72 hissesini 13.1 milyar dolara Gazprom’a sattı. Rus milyarderin bir diğer gelir kaynağı ise Londra Borsası’nda işlem gören demir çelik şirketi Evraz’dı. Abramoviç, 2021’de 14 milyar dolar gelir elde eden şirketin yüzde 29 hissesini elinde bulunduruyor.

Gözden Kaçmasın

Dudayevin Yalnız Kurtlarından, Kadirovun askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...Dudayev'in 'Yalnız Kurtları'ndan, Kadirov'un askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Yeni varyant hesaplarıYeni varyant hesaplarıHaberi Görüntüle

SERVETİ 14 MİLYAR DOLAR

Haberin Devamı

Yetim büyüdü oligark oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Roman Abramoviç#Hayatı#Rus

BAKMADAN GEÇME!

Biden Durdurulması imkânsız dedi, Putin ise kurşun işlemez... Nedir bu hipersonik füzeler | 7 SORU 7 YANIT

Biden "Durdurulması imkânsız" dedi, Putin ise "kurşun işlemez"... Nedir bu hipersonik füzeler? | 7 SORU 7 YANIT

#Hipersonik Füze
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu
16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

#Banka Vurgunu

BAKMADAN GEÇME!

Biden Durdurulması imkânsız dedi, Putin ise kurşun işlemez... Nedir bu hipersonik füzeler | 7 SORU 7 YANIT

Biden "Durdurulması imkânsız" dedi, Putin ise "kurşun işlemez"... Nedir bu hipersonik füzeler? | 7 SORU 7 YANIT

#Hipersonik Füze
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu
16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

#Banka Vurgunu