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Yeni varyant hesapları

#Koronavirüs#Varyant#Pandemi
Yeni varyant hesapları

Pandemide yeni gündem Güney Kore’de artan vakalar ve Avrupa’da da baskın hale gelen yeni Omikron varyantı BA2... Türkiye’de yeni varyantın etkileri önümüzdeki iki hafta içinde belli olacak.

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Biliminsanları ve uzmanlarla yapılan toplantılarda, yeni varyant ve önümüzdeki dönem değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelere göre, vakalardaki gerileme, dünya genelinde vakalardaki artıştan etkilenecek. Bunun etkileri iki hafta içerisinde görülecek. Başta Güney Kore olmak üzere Avrupa ülkelerinde görülen Omikron varyantı BA2 virüsünün yaratacağı soruna ilişkin henüz analizler devam ediyor. Türkiye’de son günlerde salgın üreme hızındaki yükselmenin bunun habercisi olabileceği yorumları yapılıyor.

Güney Kore’de 400 binden fazla yeni vakanın görülmesini değerlendiren uzmanlar, “Yeni varyantla ilgili derin bir analiz yapmak gerekiyor” dediler.

Yapılan değerlendirmelerde, aşının hâlâ en büyük koruyucu olduğu belirtiliyor. Mevcut aşıların BA2 varyantına yönelik koruyuculuğunun devam ettiği, yeni varyantın çocuk ve yaşlılarda daha sık görüldüğü yorumları yapılıyor. Güney Kore’de vakaların 100 kat artmasına rağmen, ölümlerin sadece 3-4 kat artması, ülkede aşılama oranının yüzde 87 olmasına bağlanıyor. BA2 dalgasının yüksek düzeyde bağışıklık ve aşıyla diğer dalgalardan daha az tehlikeli olacağı yorumları da yapılıyor.

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#Koronavirüs#Varyant#Pandemi

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