Yerin 70 metre altında 500 gün tek başına kaldı! İşte gün yüzünü gördüğü ilk an...

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Beatriz Flamini, insan zihni ve bedeninin "aşırı yalnızlık ve yoksunlukla" nasıl başa çıkabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen bilim insanlarının hazırladığı bir deneye katılarak 20 Kasım 2021'de Granada'nın dışındaki birmağaraya girdi.

2 DOĞUM GÜNÜNÜ YERİN ALTINDA TEK BAŞINA GEÇİRDİ

Deneye katıldığında 48 yaşında olan kadın yer altında tek başına iki doğum günü kutladı. Dış dünya ile bağlantısı kesilmeden önce Kraliçe Elizabeth hayattaydı ve Ukrayna savaşı henüz başlamamıştı.

Almeria ve Granada üniversitelerinden bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından izlenen kadın yer altında geçirdiği süre ile bir rekora imza attıktan sonra dün medeniyete geri adım attı.



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Cesur dağcının baharın ışığına çıkışı uluslararası ajanslar tarafından anbean görüntülenirken, Flamini'nin kafasındaki kask ile gülümseyerek destek ekibine doğru gittiği görüldü. 50 yaşındaki kadın mağaradan çıkışı sonrası yaptığı kısa açıklamada kendini 'mükemmel' ve 'yenilmez' olarak nitelendirdi.

Muhabirlerin daha fazla ayrıntı için baskı yapması üzerine, "Bir buçuk yıldır sessizim, kendimden başka kimseyle konuşmuyorum." diyen Flamini "Dengemi kaybediyorum, bu nedenle arkadaşlarım beni tutuyor. Bir buçuk yıldır suya dokunmadım. Duş almama izin verirseniz birazdan görüşürüz." ifadelerini kullandı.



Mağara içinde kaldığı 500 gün boyunca formda kalabilmek için sık sık egzersiz yapan Flamini kendini meşgul etmek için resim yaptı, örgü ördü ve kitap okudu. Tüm bu anlar mağaraya inmeden önce yanına aldığı 2 kamera tarafından sürekli kaydedildi.

Bilim insanları mağaraların oldukça korunaklı olmasına rağmen gün ışığı görmemenin insanlar için tehlikeli olduğunu ve nörolojik uyarımlara zarar verdiğini belirtiyor.



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İspanyol basını Beatriz Flamini'nin MAĞARA altında geçirdiği süre ile bir rekora imza attığını belirtirken Dailymail'in ulaştığı bir Guinness sözcüsü, mağarada gönüllü olarak geçirilen süre için ayrı bir rekor olup olmadığını ve Flamini'nin bunu kırıp kırmadığını doğrulayamadı.

İtalyan Maurizio Montalbini isimli bir adam 1987'de bir mağarada 210 gün geçirerek bu alanda ilk kez dünya rekoru kırmıştı.



2016 yılında ise bir Sırp vatandaşının yeraltında 460 günden fazla zaman geçirdiği iddia ediliyor ancak bu bilgi resmi olarak teyit edilmiş değil.

