Yeni Zelanda hükümetinden 'aşk acısı' çeken gençler için 4 milyon dolarlık bütçe!

Haberin Devamı

Yeni Zelanda, gençlerinin eski sevgililerini unutup hayatlarına devam etmeleri gerektiğini düşünüyor ve bunu gerçekleştirmek için milyonlarca dolar harcamayı planlıyor.

SEVGİLİSİNDEN AYRILAN GENÇLER İÇİN 4 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

Ülkede başlatılan 'Daha iyi sev' (Love Better) kampanyası kapsamında sevgilisinden ayrılan gençlerin yaşadıkları süreci atlatmalarına yardımcı olmak amacı ile yaklaşık 4 milyon dolarlık bir bütçe (6,4 milyon Yeni Zelanda Doları) ayrılacak.



Sosyal Kalkınma Bakanı yardımcısı Priyanca Radhakrishnan, Yeni Zelandalı gençler arasında yapılan bir ankete ilişkin verileri açıklayarak "1.200'den fazla gencimiz bize aşk ve ayrılık deneyimleriyle başa çıkmak için desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti. Görünen o ki ayrılıklar gençler için ortak bir zorluk" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Radhakrishnan'ın referans aldığı ankete göre Yeni Zelenda'da yaşayan gençlerin yüzde 68'i ayrılık acısının ötesinde kötü deneyimler yaşadığını öne sürüyor.

YARDIM HATTI KURULACAK

Üç yıl sürmesi planlanan program Yeni Zelanda'nın önde gelen gençlik kuruluşlarından biri olan 'Youthline' tarafından yürütülecek.

'Daha iyi sev' kampanyası kapsamında ilişkileri sona eren gençlerin bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için özel metinler, videolar ve podcast'ler hazırlanacak.

Hazırlanan özel içerikler Instagram, TikTok gibi popüler sosyal medya platformlarından paylaşılacak. Sevgilisinden ayrılan ve aşk acısı çeken gençler de kendi deneyimlerini yine bu kampanya sayesinde diğer insanlarla paylaşabilecek.

Gençler proje kapsamında kurulacak olan yardım hattına, telefon, e-posta ve SMS ile ulaşıp destek isteyebilecek.



"AYRILIKLAR BERBATTIR"

Bugün dünya çapında dikkat çeken ve uluslararası gazetelerin manşetlerine taşıdığı kampanyanın tanıtım videosunun açılışında "Ayrılıklar berbattır" ifadesi yer alıyor. Daha sonra eski sevgililerinden uzaklaşma ihtiyacı duyan hatta onları sosyal medya platformlarında engelleyen gençlerin açıklamaları geliyor ve gençlere bu süreçte yalnız olmadıkları hatırlatılıyor.

Haberin Devamı

YENİ ZELANDA'NIN KARNESİ KÖTÜ

Youthline'ın CEO'su Shae Ronald, kötü ayrılıkların hem kişisel hem de toplumsal olarak olumsuz etkileri olabileceğini belirterek gençlerin yardım hattını aramalarının başlıca sebeplerinden birinin yaşadıkları 'zor ayrılıklar' olduğunu belirtti.

Sosyal Kalkınma Bakan yardımcısı Priyanca Radhakrishnan "Yeni Zelanda'nın aile içi şiddet konusunda ilgili utanç verici istatistikleri var. Bu döngüyü kırmak için yenilikçi yaklaşımlara ihtiyacımız var" dedi ve kampanyanın aile içi şiddet ve cinsel şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik stratejilerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda Adalet Bakanlığı'na göre, polis her yıl yüz binden fazla aile içi şiddet olayını soruşturuyor. 2020 yılında güvenlik güçlerine 9.723 'cinsel şiddet' bildirimi geldi ve bu kişilerin yaklaşık yarısının 18 yaşın altında olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun verilerine göre Yeni Zelanda, refah seviyesi yüksek ülkeler arasında genç intihar oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri.