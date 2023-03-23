Boyu nedeni ile dalga konusu olmuştu, geçirdiği ameliyat sonrası boyu 45 cm uzadı!

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İngiltere'nin Black Country bölgesinde yaşayan 35 yaşındaki Jamie Connolly, ergenlik yıllarında yaklaşık 1 metre 25 cm boyu nedeni ile arkadaşları arasında dalga konusu olmuştu.

'Her zaman ufak tefek biriydim. Okuldayken bile arkadaşlarıma göre çok kısaydım' diyen Jamie, yaşına göre çok küçük görünmesinin nedeninin beyninin içinde büyüyen bir tümör olduğunu bilmiyordu.



16 yaşındayken masasında video oyunu oynarken nöbet geçiren ve acilen hastaneye kaldırılan Jamie, hayatını değiştirecek gerçeği o gün öğrendi.

Doktorlar yaptıkları MRI taramalarında gencin beyninde büyüyen bir tümör olduğunu keşfettiler.

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Çocuklarda en yaygın görülen beyin tümörlerinden biri olan 'astrositom' teşhisi alan Jamie, 2004 yılında beynindeki tümörün çıkarılması için ameliyat oldu.

AMELİYAT SONRASI BOYU BİR KAÇ AY İÇİNDE 45 CM UZADI

"Doktorlar tümörün beynimin gelişme ve büyüme dahil önemli işlevlerden sorumlu bir bölümünde büyüdüğünü ve çıkarılması gerektiğini söylediler" diyen Jamie geçirdiği ilk ameliyat sonrası hiç beklemediği bir tablo ile karşılaştı: Boyu bir kaç ay içinde yaklaşık 45 cm uzadı.

Jamie'nin beynindeki tümörün çıkarılması girişimlerini 3 ameliyat daha izledi ancak kitlenin tamamı maalesef çıkarılamadı.



Tümörün bir parçası ile hayatına devam eden genç adam, "Tümörün bir kısmı hala beynimde çünkü doktorlar tamamını çıkarmanın beni felç bırakabileceğini söyledi. Geçirdiğim ameliyatlar görme yeteneğimi etkiledi, artık gözlük takmak zorundayım" ifadelerini kullandı ve her şeye rağmen 'düşük dereceli' bir tümöre sahip olduğu için kendini şanslı hissettiğini belirtti.

BOYU ŞU AN 1.70, DÜZENLİ ARALIKLARLA KONTROL EDİLİYOR

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Jamie şu an yaklaşık 1.70 boyunda ve düzenli taramalarla kontrol ediliyor. 'Beyin Tümörü Farkındalık Ayı' dolayısıyla yaşadıklarını insanlarla paylaşan genç adam, teşhis konulana kadar hastalığı ile ilgili hiç bir şey bilmediğini belirterek bundan sonraki süreçte hastalığa yakalanan insanlara yardım etmek istediğini belirtti.



Astrositoma merkezi sinir sisteminde görülen bir tümördür. Beyinde ve omurilikte oluşur. En sık görülen beyin tümörlerinden biridir ve çoğunlukla kötü huyludur. Farklı tipleri vardır. Bazıları daha agresifken bazıları daha yavaş büyüme eğilimdedir.

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Tümör bulunduğu konuma göre farklı belirtiler verir. En sık görülen belirtiler nöbet, baş ağrısı ve bulantıdır.

Tümör ayrıca beyindeki fonksiyonel bölgeleri de etkileyebilir. Kişide davranış değişikliği, görme sorunları, koku kaybı gibi şikayetler olabilir.