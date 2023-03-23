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ABD'nin korkulu rüyası gerçek oldu! Rusya onlardan önce ulaştı

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#ABD#Rusya#Siha
ABDnin korkulu rüyası gerçek oldu Rusya onlardan önce ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 11:01

Rusya'nın Kardeniz'de düşürülen ve Washington-Kremlin hattında gerilimin tırmanmasına neden olan MQ-9 Reaper SİHA’sına ulaştığı öne sürüldü.

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ABD ordusuna ait MQ-9 Reaper SİHA’sının Rus savaş uçaklarının müdahalesi sonrası Karadeniz'e düşmesinin yankıları sürerken, Washington ve Kremlin hükümetleri Kırım açıklarında Karadeniz sularına gömülen SİHA’nın enkazını bulmak için yarışa başladılar.

ABD'NİN ASKERİ SIRLARI VE TOPLADIĞI VERİLER DEŞİFRE OLABİLİR

Uzmanlar Rusya'nın düşen SİHA'yı ele geçirmesinin ABD'nin askeri sırlarının deşifre olmasına yol açabileceği görüşünde. Üstelik bu durum sadece askeri sırlarla da sınırlı değil. Rusya aracı ele geçirdiğinde ABD'nin topladığı verilere de rahatça ulaşabilir.

ABDnin korkulu rüyası gerçek oldu Rusya onlardan önce ulaştı
ABD, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasından bu yana bölgeyi izlemek için Karadeniz üzerinde Reaper insansız hava araçlarını kullanıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby Kardeniz'de yaşanan gerilimin ardından düşen SİHA ile ilgili çalışmaların başladığını belirterek 'Açıkçası bizim dışımızda kimsenin eline geçmesini istemiyoruz' demişti.

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ABD'NİN KORKULU RÜYASI GERÇEK OLDU

Bugün New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre, Rusya Karadeniz'e gömülen insansız hava aracının parçalarına ulaştı.

ABD'de büyük yankı uyandıran habere göre, Rus askeri gemileri ve uçaklarında görevli personelin insansız hava aracının düşürülmesinden 8 saat sonra yaptıkları telsiz konuşmaları deşifre oldu.

ABDnin korkulu rüyası gerçek oldu Rusya onlardan önce ulaştı

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz'de Rus Hava Kuvvetlerine ait Su-27 savaş uçağının ABD'ye ait insansız hava aracı MQ-9 Reaper'a çarptığı ve üzerine yakıt boşalttığı anların görüntülerini yayınladı.

İnternet meraklılarının halka açık kayıtları incelerken tesadüfen ulaştıkları ses kayıtları Rusya'nın SİHA'nın motor kasası, burnu, kanat ve benzin deposu gibi parçalarını ele geçirdiğini gösteriyor.

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SES KAYITLARI ASKERİ KODLAR İÇERİYOR

Rusya'nın herhangi hassas bir teknolojiyi ele geçirebildiğine dair bir işaret henüz yok, ancak gazete söz konusu ses kayıtlarının 'askeri kod'lar içerdiğine dikkat çekiyor.

MQ-9 Reaper SİHA’sı ABD haricinde İngiltere, Fransa, İtalya, Hindistan ve Hollanda ordularının da envanterinde bulunuyor. 15 km irtifaya çıkabilen SİHA yaklaşık 20 saatlik uçuş süresiyle 2 bin km yol alabiliyor.

ABDnin korkulu rüyası gerçek oldu Rusya onlardan önce ulaştı

Amerikan ordusu SİHA’nın öncelikli olarak istihbarat amacıyla kullanıldığını söylese de MQ-9 Reaper, Hellfire (cehennem ateşi) füzeleri ve lazer güdümlü bombaları taşıma kapasitesine sahip stratejik bir silah.

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ABD'DEN İTİRAF: KURTARMA ÇALIŞMASI ZOR

ABD Savunma Bakanı Mark Milley geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ordunun değerli istihbaratın yabancı aktörler tarafından ele geçirilmemesini sağlamak için gerekli önlemleri aldığını iddia ederek, "SİHA'da değerli olan her şeyin artık değerli olmadığından oldukça eminiz" ifadelerini kullandı.

Milley açıklamasında ayrıca insansız hava aracının Karadeniz'deki uluslararası sularda yaklaşık 4.000 veya 5.000 fit derinliğe düştüğünü ve kurtarma çalışmalarının son derece zor olduğunu itiraf etmişti.

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