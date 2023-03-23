ABD'nin korkulu rüyası gerçek oldu! Rusya onlardan önce ulaştı

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ABD ordusuna ait MQ-9 Reaper SİHA’sının Rus savaş uçaklarının müdahalesi sonrası Karadeniz'e düşmesinin yankıları sürerken, Washington ve Kremlin hükümetleri Kırım açıklarında Karadeniz sularına gömülen SİHA’nın enkazını bulmak için yarışa başladılar.
ABD'NİN ASKERİ SIRLARI VE TOPLADIĞI VERİLER DEŞİFRE OLABİLİR
Uzmanlar Rusya'nın düşen SİHA'yı ele geçirmesinin ABD'nin askeri sırlarının deşifre olmasına yol açabileceği görüşünde. Üstelik bu durum sadece askeri sırlarla da sınırlı değil. Rusya aracı ele geçirdiğinde ABD'nin topladığı verilere de rahatça ulaşabilir.
ABD'NİN KORKULU RÜYASI GERÇEK OLDU
Bugün New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre, Rusya Karadeniz'e gömülen insansız hava aracının parçalarına ulaştı.
ABD'de büyük yankı uyandıran habere göre, Rus askeri gemileri ve uçaklarında görevli personelin insansız hava aracının düşürülmesinden 8 saat sonra yaptıkları telsiz konuşmaları deşifre oldu.
SES KAYITLARI ASKERİ KODLAR İÇERİYOR
Rusya'nın herhangi hassas bir teknolojiyi ele geçirebildiğine dair bir işaret henüz yok, ancak gazete söz konusu ses kayıtlarının 'askeri kod'lar içerdiğine dikkat çekiyor.
MQ-9 Reaper SİHA’sı ABD haricinde İngiltere, Fransa, İtalya, Hindistan ve Hollanda ordularının da envanterinde bulunuyor. 15 km irtifaya çıkabilen SİHA yaklaşık 20 saatlik uçuş süresiyle 2 bin km yol alabiliyor.
ABD'DEN İTİRAF: KURTARMA ÇALIŞMASI ZOR
ABD Savunma Bakanı Mark Milley geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ordunun değerli istihbaratın yabancı aktörler tarafından ele geçirilmemesini sağlamak için gerekli önlemleri aldığını iddia ederek, "SİHA'da değerli olan her şeyin artık değerli olmadığından oldukça eminiz" ifadelerini kullandı.
Milley açıklamasında ayrıca insansız hava aracının Karadeniz'deki uluslararası sularda yaklaşık 4.000 veya 5.000 fit derinliğe düştüğünü ve kurtarma çalışmalarının son derece zor olduğunu itiraf etmişti.