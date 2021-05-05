Yeni Zelanda Başbakanı Ardern uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşıyla evleniyor

Coast radyo programına konuşan Ardern, iki yıl önce nişanlandığı Yeni Zelandalı televizyon sunucusu Gayford ile Güney Yarımküre'de bulunan ülkede aralık-şubat arasına denk düşen yaz mevsiminde evleneceğini açıkladı.

"Parti veremeyecek kadar yaşlı hissediyorum" diyen 40 yaşındaki Ardern, bunun yerine bir davet düzenleneceğini söyledi.

Ardern, 3 Mayıs 2019 yılında Gayford ile nişanlanmıştı. Çiftin 2 yaşında bir kızları bulunuyor.

Jacinda Ardern, kızını 2018'de başbakanken dünyaya getirmişti.

Yaklaşık 5 milyona yakın nüfusa sahip Yeni Zelanda, salgına karşı en iyi sınavı veren ülkelerden birisi olarak gösteriliyor.

Zira dünyada birçok ülke mutasyonlarla mücadele ederken, Yeni Zelanda'da vaka sayısı neredeyse sıfırlandı.

Ülkede halk maskesiz bir şekilde sokaklarda ve hayat normale dönmüş durumda.

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