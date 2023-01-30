Yeni ‘Solıngen’ kıl payı atlatıldı

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Kuzey Ren Vestfalya (NRV) eyaletindeki Düsseldorf şehri yakınlarında meydana gelen saldırıda çıkan yangını kısa sürede olay mahalline gelen itfaiye söndürerek, faciayı önledi. Alman polisi 33 yaşındaki faili tutukladı. Zanlının yabancı düşmanı olduğu iddia ediliyor. Zanlının pompalı tüfekle ateş açmasıyla yaralanan Mehmet Aktaş (30) ve eşi Aleyna Aktaş (25) çifti ayrı hastanelere kaldırılarak, ameliyata alındı. Mehmet Aktaş böbreklerine isabet eden saçmalardan dolayı Essen Üniversite kliniğinde tedavi altına alındı. Ayağından yaralanan eşi Aleyna Aktaş ise Helbert kentinde hastaneye kaldırıldı.

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UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Olayın çıkış sebebinin Trabzon Sürmene kökenli Türk aile ile uyuşturucu ve alkol bağımlısı komşuları arasında aylar önce çıkan tartışmadan kaynaklandığı öğrenildi. Yaralanan Mehmet Aktaş’ın aynı ismi taşıyan akrabası Mehmet Aktaş yeğeninin komşusunun kullandığı maddeler nedeniyle evine kötü kokular geldiğinden defalarca tartıştıklarını bildirerek Hürriyet gazetesine şunları söyledi:

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TÜFEKLE ATEŞ AÇMIŞ

“Bizim gelin Aleyna işe gitmek için cuma sabahı 6 sularında sabah evden çıkmış, komşusu pompalı tüfekle ateş açmış. Aleyna korkuyla yaralı olarak kendini eve atmış. Bunun üzerine hemen dışarı çıkan yeğenime de aynı şekilde ateş açmış. Saldırgan komşu bununla da yetinmemiş yanında getirdiği balta ile kapıyı kırıp evi ateşe vermiş. 7 aylık bebekleriyle yeğenim ve eşi balkona kaçmışlar. İtfaiye ve polis zamanında gelmese Allah korusun bir facia yaşanabilirdi. Ev kapısının camları kırık, kullanılmaz halde. İtfaiye duman altında kalan eve hızlı bir şekilde müdahale etti. Kurtarma merdiveniyle yeğenimi, eşini ve bebeği balkondanaldılar. Evin çevresini ve evi polis kordona aldı. Eve hâlâ girilmiyor. Adamı polis tutukladı içeri aldılar. Bugün, Allah korusun her şey olabilirdi ama işin doğrusu zanlıyı salıvermelerinden endişe ediyorum” dedi.

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Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen

ÇAVUŞOĞLU ARADI

- Olayın yaşanmasından sonra Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, yaralanan çifti ayrı ayrı hastanede ziyaret ettikten sonra saldırının gerçekleştiği mahalleye giderek çevre sakinleri ve Aktaş ailesinin evini de ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret sırasında Büyükelçi aracılığıyla yaralı Mehmet Aktaş’ın babası Mustafa Aktaş ile telefonda görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarete Düsseldorf ve Essen başkonsolosları da katıldı. Büyükelçi, geldiğini duyan ve kendisiyle görüşmek isteyen mahalledeki diğer Türklerle bir araya geldi ve sohbet etti. Büyükelçi Şen, saldırganın tutuklandığını ve İslam ya da yabancı düşmanlığı gibi benzer suçların saldırının ardından rol oynayıp oynamadığının araştırıldığını kaydetti. Büyükelçi Şen, olayın aydınlatılmasından sonra saldırganın en ağır cezaya çarptırılmasını beklediklerini ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

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BİLGİ NOTU

- Aynı eyaletteki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde neo-Naziler, Türk kökenli Durmuş ve Mevlüde Genç çiftinin evini kundaklamıştı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.