Yeni salgın korkusu! Kuş gribinden sonra şimdi de köpek gribi

Haberin Devamı

Kuş gribinin mutasyona uğramış hali olan H3N2 köpek gribinin kaynağının Asya’daki canlı hayvan pazarları olduğu düşünülüyor. Hastalık 2006 yılından sonra 2012 yılında Güney Kore, Çin ve Tayland'da görüldü. Köpeklerde burun akıntısı ve öksürüğe neden olan hastalık bu süreçte yerleşik hale gelerek köpeklere özgür bir virüse dönüştü.

"İNSAN HÜCRELERİNİ TANIMA KONUSUNDA ARTIK DAHA İYİ"

Bilim insanları o zamandan beni gelişmeye devam eden virüsün insan hücrelerini tanımada artık daha iyi olduğundan endişe duyuyorlar.

Virüsün insanlara bulaşmasının önüne geçen engelleri aşmaya bir adım daha yaklaştığını düşünen Çin Ziraat Üniversitesi'nden bir ekip, 4.000'den fazla köpekten alınan örnekleri inceledi.



Haberin Devamı

Araştırma sonuçları virüsün artık insan hücre yüzey reseptörlerini tespit edip yayılma belirtileri gösterdiğini ortaya koydu.

Bu sonuca göre köpekler kuş gribinin insanlara bulaşabilecek şekilde uyum sağlaması için bir 'aracı' olabilir.

"TEHDİT HALA NET DEĞİL"

Reading Üniversitesi'nden Profesör Ian Jones, araştırmanın virüsün insanları enfekte etme yönünde ilerlediğinin bir kanıtı olduğunu belirterek, "Bu kuşlara bulaşan orijinal virüsün memelilere daha fazla adapte olduğunu gösteren veri açısından zengin bir makale. Köpeklere bulaşan virüsler kaçınılmaz olarak memeli virüsü haline geliyor. Ancak bu konudaki tehdit hala net değil" ifadelerini kullandı.



"POTANSİYEL SALGIN TEHDİDİ OLUŞTURUYOR"

H3N2'nin köpek gribi suşları ile kasıtlı olarak enfekte edilmiş altı köpeğin sonuçlarını inceleyen Cambridge Üniversitesi veterinerlik bölümü başkanı Profesör James Wood, suşun köpeklere özgü bir virüs haline geldiğinin 'oldukça açık' olduğunu belirtti.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre çalışmaya katılan köpeklerin hiçbiri ölmedi ancak her biri ateş, hapşırma ve öksürme gibi semptomlarla birlikte hastalandı.

Haberin Devamı

Bugüne kadar, dünya çapında hiçbir insanın köpek gribi virüsü ile enfekte olmadığına dikkat çeken araştırmacılar H3N2'nin artık insanlar için 'potansiyel SALGIN tehdidi' oluşturduğuna dikkat çekti.