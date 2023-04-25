Bilim dünyasını hayrete düşüren gizemli çukur! Yeni bir kapıyı aralayabilir...

Haberin Devamı

Devasa mavi çukur aslında 2021 yılında keşfedildi ancak 'Frontiers In Marine Science' isimli bilimsel dergi tarafından yakın zamanlarda belgelenebildi.

Kamu araştırma merkezi ECOSUR'a bağlı bilim insanlarına göre, keşif bölgede bilinen en derin mavi çukur.

Discovery.com'da yer alan bilgilere göre, mavi delikler aslında Buz Devri sırasındaki buzul akıntılarının neden olduğu dikey deniz mağaralarıdır. Varlıkları ilk olarak 20. yüzyılın sonlarında balıkçılar ve dalgıçlar tarafından keşfedilmiştir.

BALIKÇILARIN YÖNLENDİRMESİ İLE İNCELEMEYE BAŞLADILAR

Frontiersin'de yer alan bilgilere göre, balıkçıların sağladığı bilgiler araştırmacıları Yucatan Yarımadası'nın Chetumal Körfezi açıklarında bir inceleme yapmaya yönlendirdi. Tüplü dalgıçlar ve denizaltı sonarı ile alanı inceleyen araştırmacılar bölgeden örnekler topladılar.

274 METRE DERİNLİĞE SAHİP

Bu çalışma, Maya dilinde “derin su” anlamına gelen 'Taam ja' olarak adlandırılan dev mavi çukuru ortaya çıkardı.

274,4 metre derinliğe sahip dev mavi çukur 13.690 m2'lik bir alanı kapsıyor. Bu da onu 298 metre derinliğiyle Güney Çin Denizi'nde yer alan Ejderha Çukuru'nden sonra 'dünyanın bilinen en derin ikinci mavi çukuru' yapıyor.



Haberin Devamı

İnsanların erişmesinin zor olması nedeni ile haklarında çok az bilgi olan Mavi çukurlar tipik olarak gelgitsel olarak etkilenmiş tatlı, deniz suyu veya karışık su içerir.

Derinliklerinin çoğu deniz seviyesinin altına iner ve batık mağara geçitlerine erişim sağlayabilir.



Elverişsiz tüm koşullara rağmen, mavi çukurlar, oksijen açısından yetersiz ortama uyum sağlayan, yaşamla dolu, gerçek okyanus vahalarıdır.

Farklı bölgelerdeki mavi çukurları inceleyen bilim insanları daha önce bilinmeyen deniz canlıları ve bakteri toplulukları keşfetmişti.

Araştırmacılar mavi çukurların nesli tükenmiş türlerin tanımlanmasına yardımcı olacağına inanıyor.