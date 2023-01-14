Yeni korku: Kuantum kıyameti! 8-20 yıl arasında gerçekleşebilir, devlet sırları bile tehlikede...

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Dünyayı tedirgin eden 'Kuantum Kıyameti' endişesi, Çinli araştırmacıların hazırladığı bir makalede, kuantum bilgisayarların insanları çevrimiçi olarak güvende tutan şifreleme yöntemlerini kırabileceğini öne sürmesiyle ortaya çıktı.

KORKUTAN UYARI

Chicago Üniversitesi'ndeki araştırmacıların 'hacklenemez' bir kuantum internet üzerinde çalıştıklarını açıklaması endişeleri körüklerken, Siber güvenlik şirketi Sectigo'nun baş sorumlusu Tim Callan Dailymail'e yaptığı açıklamada kuantum bilgisayarların kullandığımız şifreleme yöntemlerini çözebileceğini belirtti.

GÜNÜMÜZDE KULLANILAN SİSTEM: GENEL VE ÖZEL ANAHTAR

Günümüzde kullandığımız bilgisayarlar, insanların özel bilgilerini korumak için 'açık anahtarlı şifreleme' adı verilen bir sistem kullanıyor.

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Bu sistemde cep telefonu gibi cihazlarınız iki anahtara sahip. Bunlardan biri genel diğeri ise özel anahtar.

Science dergisinde yer alan bilgilere göre sistem size özel bilgileri korumak için genel anahtarı kullanıyor ve bilgiyi çok uzun bir sayıya dönüştürüyor. Siz bu bilgiyi görmek istediğinizde özel anahtar devreye giriyor ve şifrelenmiş bilgiyi çözüyor.



Güvenlik uzmanı Callan, günümüzde kullandığımız bilgisayarlar için bu şifreleme sisteminin 'kırılamaz' olduğunu belirtiyor. Herhangi bir bilgisayarın şifreyi kırmak için tüm olasılıkları denemesi gerektiğini bunun da yaklaşık 300 trilyon yıl süreceğini söyleyen Callan, kuantum cihazların bu işlemi kısa sürede başarabileceğinden korkuyor.

ARALARINDAKİ FARK NE?

Uzmanlar 1970'lerden beri geliştirilen kuantum cihazların tasarımları sayesinde her türlü şifreyi kısa bir süre içinde çözebileceğini belirtiyor.

Peki normal bilgisayarlar ve kuantum bilgisayaralar arasındaki fark ne?

Geleneksel bilgisayarlar, '0'ı veya '1'i temsil eden elektronik/optik darbeler kullanırken, kuantum makineleri, '0-1' veya '1-0' olarak ayarlanabilen, ışık parçacığı olan fotonları kullanıyor. Yani kuantum makineler tüm olası çözümleri tek bir yerde kodlayabiliyor.

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Kısaca kuantum bilgisayarlar, şimdiye kadar geliştirdiğimiz ve bugün kullandığımız bilgisayarlardan çok farklı şekilde ve teorik olarak çok daha hızlı çalışıyor. Normal bir bilgisayarın karmaşık bir veriyi deşifrelemesi, milyarlarca kombinasyonu çözmesi yıllar sürebilir. Belki de bu işlemi hiçbir zaman tamamlayamaz. Ancak teorik olarak gelecekte kullanılabilecek bir kuantum bilgisayar bu işlemi saniyeler içinde yapabilir.



Kuantum bilgisayarların gelişimini veri güvenliği için önemli bir tehdit olarak yorumlayan uzmanlar, kuantum cihazların, günümüzde kullandığımız şifrelemeyi büyük bir hızla kırarak önemli verileri açığa çıkartabileceğini düşünüyor. Bu önemli veriler arasında, banka hesap bilgileri, sağlık kayıtları ve devlet sırları da yer alıyor...

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ÖNÜMÜZDEKİ 8-20 İÇİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR

Bu senaryo o kadar endişe verici ki uzmanlar buna 'Kuantum Kıyameti' adını veriyor ve bunun önümüzdeki 8 ila 20 yıl içinde gerçekleşebileceğini tahmin ediyorlar.



Peki bu denli büyük bir tehdit karşında gereken önlemler alınıyor mu? BBC Türkçe'de yer alan habere göre günümüzde çeşitli savunma stratejileri mevcut ve geliştiriliyor. İngiltere hükümetinin gizli veri ve bilgilerinin tamamı 'post-kuantum', yani kuantum ötesi şifrelendirme sistemleriyle korunuyor. Araştırmacılar ise bu yeni şifreleme teknolojilerinin kuantum bilgisayarlara karşı dayanıklı olmasını umuyor.

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Google, Microsoft, İntel ve dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi olan IBM gibi teknoloji devleri, kuantum sorununa çözümler arıyor. Aynı zamanda Quantinuum ve Post-Quantum gibi uzman şirketlerin de çalışmaları sürüyor.

ABD Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde (NIST) de endüstriyi, devletleri ve toplumdaki en kritik sektörleri koruyacak standartlaştırılmış bir savunma stratejisi geliştiriliyor.