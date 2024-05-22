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Yeni Kaledonya’daki yabancılar tahliye ediliyor

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#Yeni Kaledonya#Tahliye#Avustralya
Yeni Kaledonya’daki yabancılar tahliye ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 15:38

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, protestoların şiddet eylemlerine dönüştüğü Yeni Kaledonya’da bulunan Avustralya ve farklı ülke vatandaşlarının dün itibariyle tahliyesine başlandığını duyurdu.

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Bakan Wong bugünkü açıklamasında “Fransız yetkililer, Yeni Kaledonya'dan daha fazla turistin ayrılmasını sağlamak için bugün Avustralya'ya bir uçuş düzenleyeceklerini bildirdi. Ayrılmak isteyen tüm Avustralyalıların ayrılmasını desteklemek için ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Avustralya’nın Yeni Kaledonya Konsolosu Annelise Young, konsolosluk çalışanlarının Fransız güvenlik güçleriyle birlikte çalışarak adadaki yabancıların dün itibariyle tahliyesine başladıklarını ifade etti. Dün itibariyle 108 yabancının Yeni Kaledonya’dan Avustralya’nın Brisbane kentine geldiği belirtildi.

Fransa egemenliğindeki Güney Pasifik adası Yeni Kaledonya’da, Fransa tarafından Fransızlara daha fazla oy hakkı tanıyan yasa tasarısının gündeme gelmesi ve daha sonra kabul edilmesiyle iç karışıklık başlamıştı. Fransa İçişleri Bakanlığı isyanları bastırmak için adaya yaklaşık 1000 kişilik polis ve jandarma göndermişti.

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#Yeni Kaledonya#Tahliye#Avustralya

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