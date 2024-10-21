Yeni Kaledonya'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı

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Fransa, Hint Pasifik’teki kolonisi Yeni Kaledonya’da mayıs ayında başlayan bağımsızlık yanlısı gösterileri güç kullanarak bastırmayı sürdürürken Ada'daki Fransız Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, güvenlik tedbirlerinin ve sokağa çıkma yasağının sürdürüleceği bildirildi.

Yeni Kaledonya’da silah satışı, kullanımı ve transferine ilişkin yasağın yanı sıra toplanma ve yürüyüş yasağının devam edeceği belirtilen açıklamada, 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının da 4 Kasım'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Ada'da gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı yaklaşık 4 aydır devam ediyor.

Fransa'ya 17 bin kilometre uzaklıkta bulunan Hint-Pasifik’teki Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltacak anayasal reformuna yönelik tepkiler sürüyor.

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Anayasal reforma mayıs ayında karşı çıkarak harekete geçen yerli halk, tutuklu kalmak üzere Fransa'ya gönderilen Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 5 bağımsızlık yanlısının geri gönderilmesini ve Fransız hükümetinin anayasal reformunu geri çekmesini istiyor.

Yerliler, ayrıca bağımsızlık yanlılarını bastırmak için Fransız hükümetinin Ada’ya sevk ettiği 3 bin kişilik Fransız güvenlik güçlerinin yanı sıra Yeni Kaledonya’daki Fransız Yüksek Komiseri Louis Le Franc ve savcı Yves Dupas'ın Ada'dan ayrılmasını talep ediyor.

YERLİ HALK ANAYASAL REFORMA KARŞI



Yeni Kaledonya’nın yerli halkı Kanaklar, Fransız hükümetinin anayasal reform girişimini 1988'de imzalanan Noumea Anlaşması'na aykırı buluyor.

Anayasal değişiklik tasarısı ile hükümet, en az 10 yıldır Ada'da yaşayan Fransızların yerel seçimlerde oy kullanmasının yolunu açıyor.

Yeni Kaledonya, 1998'de Noumea Anlaşması ile özerklik statüsü kazanmış ve anlaşmada yerli halkın kendi topraklarında azınlık statüsüne düşmesini önlemek için oy kullanma hakkı, 1998'den önce Ada'da ikamet eden kişiler ve onların çocuklarıyla sınırlandırılmıştı.