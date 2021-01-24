Yeni First Lady o askerlere kurabiye dağıttı

Amerikan basınında geniş yer bulan haberler, ülkede tepki çekmişti. Kongre baskını sonrası 25 bin ulusal muhafız Washington’a yönlendirirken bir kısmı Capitol’ün koridorlarında yatmaya başlamıştı.

Yemin töreni sonrasında ise askerler dinlenmek için kapalı bir otoparka yönlendirildi. Bu görüntüler eleştiriye neden olurken yeni First Lady Jill Biden, Beyaz Saray önündeki askerleri ziyaret edip kurabiye getirerek onların gönlünü aldı. Jill Biden, askerlere hitaben “Beni ve ailemi güvende tuttuğunuz için hepinize teşekkür etmek istedim” dedi.