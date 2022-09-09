Yeni başbakanın ilk icraatı: Faturalar iki yıl donduruldu

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Ukrayna işgalinin ardından Rusya’nın doğalgaz arzını kısması enerji maliyetini tüm Avrupa’da rekor seviyeye taşımıştı. Enflasyonun yüzde 10 ile 40 yılın zirvesine tırmandığı İngiltere’de, elektrik ve doğalgaz faturaları iki yıl boyunca sabit kalacak. Planın detaylarını açıklayan Truss, ortalama bir hane için yıllık enerji faturalarının toplamda 2500 Sterlin’i (yaklaşık 52 bin TL) geçemeyeceğini söyledi. Müdahale olmasaydı gelecek ay beklenen zamlarla ortalama bir hanede yıllık tüketimin 1900’den 3500 Sterlin’e çıkacağı tahmin ediliyordu.

KASADAN 100 MİLYAR ÇIKACAK

Fatura üst sınırı ile tüketim arasında oluşan fark, devlet tarafından enerji şirketlerine ödenecek. Benzer sübvansiyon altı aylığına işletmeler, hayır kurumları, okullar ve hastaneler için de geçerli olacak. Analistler, planın devlete 100 milyar Sterlin’e mâl olacağını hesaplıyor. Muhalefet söz konusu paranın enerji şirketlerine ek vergi getirilerek toplanmasını önerirken, vergi artışı yerine vergi indirimlerini savunan Truss yönetiminin, iç ve dış piyasalardan borçlanma yoluyla kaynak bulacağı belirtiliyor. Yeni Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, uygulamanın bütçeye getireceği yüke dair detayları bu ay içinde açıklayacak. Plan, halihazırda pandemi destekleriyle zayıflayan mali durumu daha da kötüleştireceği eleştirilerine neden olsa da Kwarteng’e göre uygulamanın getirisi, zararlarından büyük. Kwarteng, sabit fiyat ile enflasyonda dört ila beş puan düşüş beklediklerini söyledi.