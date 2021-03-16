Yemen'de hayat pahalılığını protesto eden göstericiler hükümet sarayına girdi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden'de bir araya gelen göstericiler, yerel para biriminin değer kaybetmesi, kamu hizmetindeki yetersizlik ve hayat şartlarının kötüye gitmesini protesto etti.

Kaynaklar, kızgın göstericilerin, saray muhafızları tarafından herhangi bir mukavemetle karşılaşmadan Meaşık Sarayı'na girdiğini aktardı.

Göstericilerin, bakanların konakladığı özel bölümlere girdikleri ifade edilirken, baskın sırasında sarayda herhangi bir yetkilinin olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

'BASKIN PLANLI VE SİLAHLI BİR EYLEM'

İsminin açıklanmasını istemeyen hükümete yakın bir yetkili AA muhabirine konuya dair açıklamalarda bulundu.

Yüzlerce göstericinin Meaşık Sarayı'na düzenlediği saldırının "planlı ve silahlı bir eylem" olduğunu söyleyen yetkili, saldırıyı planlayan tarafla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan yerel kaynaklar, bazı göstericilerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) ait pankartlar taşıdığını kaydetti.

Göstericilerin, Sarayın tüm bölümlerine, bakanların konakladığı özel odalara girdiği ve bazı milletvekillerinin buradan ayrıldığı ifade ediliyor.

Yemen'de, 18 Aralık 2020'de, yönetim ile BAE desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde, Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan yeni hükümet kurulmuştu.

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