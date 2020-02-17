Haber Giriş: 17.02.2020 - 07:00,
Yayılmada düşüş var ama tehlike sürüyor
ÇİN’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1666’ya, virüs bulaşan kişi sayısı 68 bin 500’e çıktı.
Yeni vaka teşhislerinde son 3 günde ise düşüş yaşandı. Japonya’da içindeki 3 bin 700 kişiyle karantinaya alınan gemide virüs tespit edilenlerin sayısı 355’e yükseldi. ABD ise gemideki 400 vatandaşını tahliye etmek için 2 uçak gönderdi. Covid-19 teşhisi konulan 40 Amerikalının, Japonya’da bırakılacağı açıklandı.
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