Yayılmada düşüş var ama tehlike sürüyor

Yeni vaka teşhislerinde son 3 günde ise düşüş yaşandı. Japonya’da içindeki 3 bin 700 kişiyle karantinaya alınan gemide virüs tespit edilenlerin sayısı 355’e yükseldi. ABD ise gemideki 400 vatandaşını tahliye etmek için 2 uçak gönderdi. Covid-19 teşhisi konulan 40 Amerikalının, Japonya’da bırakılacağı açıklandı.