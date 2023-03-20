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Yaşlılara robot Garmi bakacak

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#Robot#Garmi#Yaşlı
Yaşlılara robot Garmi bakacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 07:00

Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden Almanya’da, yaşlı bakım evlerinde yakında robotlar görev yapacak. “Garmi” adlı robot, hastalara teşhis koymak ve bakımlarını yapmak gibi bir dizi görev için işbaşı yapmaya hazırlanıyor.

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İnsansı robot Garmi, hastalara teşhis koymaktan onların bakım ve tedavilerini sağlamaya bir dizi yeteneğe sahip. Garmi, yaşlı bakım ve hemşirelik hizmetleri ile robotik ve yazılım alanlarını birleştiren “geriatronics” adlı yeni bir sektörün ürünü. Münih Teknik Üniversitesi’nden, aralarında 78 yaşındaki emekli doktor Guenter Steinebach’ın da olduğu bir düzine bilim insanı Garmi’nin geliştirilmesinde rol aldı.

Ülkede bakıma muhtaç sayısı hızla artarken 2050 yılına kadar 670 bin bakıcı pozisyonunun açık kalması bekleniyor. Bu şartlar altında araştırmacılar, hemşireler, bakıcılar ve doktorlar tarafından yürütülen bazı görevleri üstlenebilecek robotlar tasarlamaya çalışıyor.

Doktorlar, günün birinde robotların uzaktan koyduğu teşhisleri değerlendirebilmeyi umuyor. Garmi gibi makineler evde veya bakımevinde yemek servisi yaparak, bir şişe su açarak, düşme durumunda yardım çağırarak veya aile ya da arkadaşlarla görüntülü arama düzenleyerek yaşlıların hayatını kolaylaştırabilir.

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Yaşlılara robot Garmi bakacak


2030’LARDA YAYGINLAŞACAK

Garmi şu an laboratuvar ortamında stetoskopla kalp atışlarını dinlemek gibi işler yapabiliyor. Araştırmacılar, 2030’lardan itibaren bu teknolojinin ticari olarak kullanılabilir olmasına çalışıyor.

HASTALAR KABUL EDECEK Mİ

Garmi’nin önündeki en büyük zorluk teknolojik, tıbbi veya finansal değil. Araştırmacıları kaygılandıran şey hastaların robotu kabul edip etmeyeceği. Garmi’yi yaratan ekip, “Robotlara güvenilmeli, bugün bir akıllı telefon kullandığımız gibi onu kullanabilmeleri gerekiyor” diyor.

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#Robot#Garmi#Yaşlı

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