'Yaşayan Nostradamus' 2024 yılı tahminlerini açıkladı! Tek tek adres verdi: Doğal afetler kapıda, 3. Dünya Savaşı aniden başlayacak

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'Yaşayan Nostradamus' olarak tanınan kahin Athos Salome, İngiliz The Sun gazetesine 2024 yılı için dikkat çeken tahminlerde bulundu. Brezilya'da yaşayan 37 yaşındaki kahine göre 2024 yılı olaylı bir yıl olacak gibi görünüyor.

PANDEMİYİ, UKRAYNA İŞGALİNİ VE KRALİÇE'NİN ÖLÜMÜNÜ BİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Daha önce Koronavirüs salgını, Dünya Kupası finali, Putin'in Ukrayna'yı işgali ve hatta Kraliçe'nin ölümünü öngördüğü iddia edilen Salome'a göre insanoğlu 2024 yılında nihayet uzaylılarla temasa geçiyor. Ancak bu temas, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz istila sahnelerinden ziyade bir teleskobun ele geçireceği şifreli sinyaller sayesinde gerçekleşecek.



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Salome'a göre dış dünya ile ilgili keşfimiz burada bitmiyor.Zengin materyallerle dolu bir asteroidin Dünya'ya doğru hızla ilerlediğini ve nihayetinde güvenli bir şekilde yer yüzüne ineceğini iddia eden Kahin, Çin ve Rusya gibi ülkelerin bu asteroid için Batı ile karşı karşıya geleceğini bunun yeni bir 'uzay yarışını' başlatacağını öne sürüyor.

YAPAY ZEKANIN UYANIŞI

Tesla'nın ABD'deki Giga Texas fabrikasındaki bir robotun mühendise saldırması 2023 yılının son günlerine damga vurmuş ve 'yapay zeka' endişelerini körüklemişti. Brezilyalı kahine göre insanlar yapay zekadan korkmakta sonuna kadar haklı.

Salome 2024 yılında yapay zeka sistemlerinin öz farkındalığa ulaşacağını, insan girdisi olmadan çalışabilen bilinçli dijital zihinlere dönüşeceğini öngörüyor. Kahin buna "Yapay Zeka uyanışı" adını veriyor ve robotların, insanların kavrayışının ötesinde bir dil geliştirerek yaratıcılarını devre dışı bırakabileceğini iddia ediyor.



Salome, Sun'a yaptığı açıklamada 3. Dünya Savaşı'nın artık bir ihtimal değil, "acil bir gerçeklik" olduğunu söyledi. Ancak bu tehdit herkesin düşündüğü gibi Rusya-Ukrayna ya da Hamas-İsrail cephesinden gelmiyor. Brezilyalı kahine göre 3. Dünya Savaşı Güney Çin Denizi'ndeki bir olay tarafından aniden tetiklenecek.

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Salome ayrıca Çin ve Rusya gibi süper güçler arasında oluşan yeni eksenin, dünyanın topyekûn bir savaşa sürüklenmesine neden olabileceğini ve bunun ekonomilerde büyük durgunluğa yol açabileceğini söyledi.



2024 yılında doğal afetlerin dünyayı kasıp kavuracağını öne süren Salome, bu felaketlerin nerede olacağını bildiğini iddia ediyor ve üç büyük acı noktası öngörüyor: Güney Sudan, Somali ve Yemen.

Bu arada Salome, ABD'nin ateş ve suyla mücadeleye odaklanacağını söylüyor. Kahine göre kasırga ve tropik fırtınalar Meksika Körfezi yakınlarında ölümcül sellere yol açacak, Kaliforniya, Oregon ve Washington'da ise orman yangınlarının artacak.



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2024 yılı için oldukça karamsar bir tablo çizen 'yaşayan Nostradamus' amacının paniğe yol açmak değil insanları uyarmak olduğunu öne sürüyor. Tahminlerinin hiçbirinin kesin olmadığını vurgulayan Salome, olumlu çözümlerin bunları değiştirebilme olasılığının her zaman bulunduğunu belirtiyor.

