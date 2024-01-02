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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Suriye devlet haber ajansı (SANA), İsrail'in Salı sabahı erken saatlerde Şam şehrinin eteklerindeki yerleri hedef alan hava saldırıları düzenlediğini ve bazı maddi hasarlara yol açtığını bildirdi. SANA'nın haberine göre, Suriye ordusu saldırının Golan Tepeleri yönünden yapıldığını söyledi.
ABD'li bir yetkili NBC News'e yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki çatışmadan bazı güçlerini geri çekme planlarının arkasında Washington'un uyguladığı baskı olduğu bilgisine yer verdi.
Biden yönetiminin İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi yönünde baskı yaptığını belirten yetkili Gazze'nin kuzeyinde çatışmaların devam ettiğini ve güney Gazze'deki operasyonlarda acil bir değişiklik olmadığının altını çizdi.
NBC News haberinde 'IDF'nin askerlerinin bir kısmını geri çekme planı, kuzey Gazze'deki operasyonların bir sonraki aşamasına geçişin başlangıcı gibi görünüyor ve ABD'li bir yetkili, bunun Biden yönetiminin ısrar ettiği bir hamle olduğunu söylüyor' ifadelerine yer verildi.
İsrail kamuoyunca 'Gazze tahliyesi' olarak da adlandırılan bu plan çerçevesinde IDF'nin özellikle Gazze Şeridi’nin kuzeyinde olmak üzere 25 bin askerini çekmesi öngörülüyor.
Terhis edilen tugayların, 551. Yedek Tugayı, 14. Tugay ve üç eğitim tugayı olduğu aktarılırken İsrail merkezli ‘Walla’ haber sitesi ile Kanal 12 televizyonu, birkaç gün önce, bazı birliklerin verdikleri ağır kayıptan dolayı çekilmeye hazırlandıklarını öne sürmüştü.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Yemen'deki Husi isyancılar Kızıldeniz'de bir Amerikan savaş gemisine saldırdı.
İsrail’de Yüksek Mahkeme, ülkede Netanyahu hükümetine karşı aylarca büyük protestolara neden olan yargı reformunun bir parçası konumundaki tartışmalı yasayı iptal etti.
Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, alınan iptal kararının sekize karşı yedi oyla alındığı belirtildi ve yasanın "demokratik bir devlet olarak İsrail Devleti'nin temel özelliklerine ciddi ve benzeri görülmemiş bir zarar vereceği" ifade edildi.
Temmuz ayında parlamentodan geçen yasa ülkede geniş çaplı bir bölünmeye yol açtı. Yüz binlerce protestocu yargı reformunun iptal edilmesi ve Başbakan Netanyahu'nun istifası talebiyle sokaklara döküldü. Haftalık protestolar İsrail tarihindeki en büyük sokak gösterileri olarak nitelendirildi.
O dönem, aralarında hava kuvvetleri pilotlarının da bulunduğu yüzlerce yedek asker, askere gitmeyi reddetme tehdidinde bulunmuş, bu da İsrail'in askeri kapasitesine zarar verebileceği uyarılarına yol açmıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 87’inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları, Gazze kentindeki El-Tuffe ve El-Deraj mahallelerinde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde Kassam Tugayları’nın İsrail’e ait çok sayıda zırhlı araca roket saldırısı düzenlediği ve Filistinlilerin evlerine konuşlanan İsrail askerleri ile çatıştığı görüldü.