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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Netanyahu'ya soğuk duş: Yüksek mahkeme kararını verdi! IDF'nin 'Gazze tahliyesi'nin arkasından ABD çıktı

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#İsrail#Hamas#Netanyahu
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Netanyahuya soğuk duş: Yüksek mahkeme kararını verdi IDFnin Gazze tahliyesinin arkasından ABD çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 08:05

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail’in Gazze harekâtında ilk kez ciddi oranda asker çekme kararı alındı. İsrail bu kararı askeri bir adım olarak göstermek istese de gerçek kısa sürede ortaya çıktı. ABD'li bir yetkili NBC News'e İsrail'in bazı güçlerini geri çekme planlarının arkasında Washington'un uyguladığı baskı olduğunu söyledi. Ülkede eleştiri oklarının hedefi olan Netanyahu'ya son darbe Yüksek mahkemeden geldi. Yüksek Mahkeme, Netanyahu hükümetine karşı aylarca büyük protestolara neden olan yargı reformunun bir parçası konumundaki tartışmalı yasayı iptal etti.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Suriye ordusu İsrail'in Şam'ın eteklerindeki bölgelere saldırdığını duyurdu

Suriye devlet haber ajansı (SANA), İsrail'in Salı sabahı erken saatlerde Şam şehrinin eteklerindeki yerleri hedef alan hava saldırıları düzenlediğini ve bazı maddi hasarlara yol açtığını bildirdi. SANA'nın haberine göre, Suriye ordusu saldırının Golan Tepeleri yönünden yapıldığını söyledi.

ABD'li yetkili: Biden yönetimi İsrail'i Gazze'de daha düşük yoğunluklu çatışmaya ve askerlerinin çekilmesine zorladı
ABDli yetkili: Biden yönetimi İsraili Gazzede daha düşük yoğunluklu çatışmaya ve askerlerinin çekilmesine zorladı

ABD'li bir yetkili NBC News'e yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki çatışmadan bazı güçlerini geri çekme planlarının arkasında Washington'un uyguladığı baskı olduğu bilgisine yer verdi.


Biden yönetiminin İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi yönünde baskı yaptığını belirten yetkili Gazze'nin kuzeyinde çatışmaların devam ettiğini ve güney Gazze'deki operasyonlarda acil bir değişiklik olmadığının altını çizdi.


NBC News haberinde 'IDF'nin askerlerinin bir kısmını geri çekme planı, kuzey Gazze'deki operasyonların bir sonraki aşamasına geçişin başlangıcı gibi görünüyor ve ABD'li bir yetkili, bunun Biden yönetiminin ısrar ettiği bir hamle olduğunu söylüyor' ifadelerine yer verildi.


İsrail kamuoyunca 'Gazze tahliyesi' olarak da adlandırılan bu plan çerçevesinde IDF'nin özellikle Gazze Şeridi’nin kuzeyinde olmak üzere 25 bin askerini çekmesi öngörülüyor.


Terhis edilen tugayların, 551. Yedek Tugayı, 14. Tugay ve üç eğitim tugayı olduğu aktarılırken İsrail merkezli ‘Walla’ haber sitesi ile Kanal 12 televizyonu, birkaç gün önce, bazı birliklerin verdikleri ağır kayıptan dolayı çekilmeye hazırlandıklarını öne sürmüştü.

Yemenli Husiler Kızıldeniz'de Amerikan savaş gemisine saldırdı

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Yemen'deki Husi isyancılar Kızıldeniz'de bir Amerikan savaş gemisine saldırdı.

Yüksek Mahkeme, Netanyahu'nun desteklediği yargı reformu yasasını iptal etti

İsrail’de Yüksek Mahkeme, ülkede Netanyahu hükümetine karşı aylarca büyük protestolara neden olan yargı reformunun bir parçası konumundaki tartışmalı yasayı iptal etti.


Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, alınan iptal kararının sekize karşı yedi oyla alındığı belirtildi ve yasanın "demokratik bir devlet olarak İsrail Devleti'nin temel özelliklerine ciddi ve benzeri görülmemiş bir zarar vereceği" ifade edildi.


Temmuz ayında parlamentodan geçen yasa ülkede geniş çaplı bir bölünmeye yol açtı. Yüz binlerce protestocu yargı reformunun iptal edilmesi ve Başbakan Netanyahu'nun istifası talebiyle sokaklara döküldü. Haftalık protestolar İsrail tarihindeki en büyük sokak gösterileri olarak nitelendirildi.


O dönem, aralarında hava kuvvetleri pilotlarının da bulunduğu yüzlerce yedek asker, askere gitmeyi reddetme tehdidinde bulunmuş, bu da İsrail'in askeri kapasitesine zarar verebileceği uyarılarına yol açmıştı.

Kassam Tugayları’ndan İsrail’e ait zırhlı araçlara roket saldırısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 87’inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları, Gazze kentindeki El-Tuffe ve El-Deraj mahallelerinde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde Kassam Tugayları’nın İsrail’e ait çok sayıda zırhlı araca roket saldırısı düzenlediği ve Filistinlilerin evlerine konuşlanan İsrail askerleri ile çatıştığı görüldü.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineSuriye ordusu İsrail'in Şam'ın eteklerindeki bölgelere saldırdığını duyurdu
timelineABD'li yetkili: Biden yönetimi İsrail'i Gazze'de daha düşük yoğunluklu çatışmaya ve askerlerinin çekilmesine zorladı
timelineYemenli Husiler Kızıldeniz'de Amerikan savaş gemisine saldırdı
timelineYüksek Mahkeme, Netanyahu'nun desteklediği yargı reformu yasasını iptal etti
timelineKassam Tugayları’ndan İsrail’e ait zırhlı araçlara roket saldırısı
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#İsrail#Hamas#Netanyahu

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