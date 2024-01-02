ABD'li yetkili: Biden yönetimi İsrail'i Gazze'de daha düşük yoğunluklu çatışmaya ve askerlerinin çekilmesine zorladı

ABD'li bir yetkili NBC News'e yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki çatışmadan bazı güçlerini geri çekme planlarının arkasında Washington'un uyguladığı baskı olduğu bilgisine yer verdi.





Biden yönetiminin İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi yönünde baskı yaptığını belirten yetkili Gazze'nin kuzeyinde çatışmaların devam ettiğini ve güney Gazze'deki operasyonlarda acil bir değişiklik olmadığının altını çizdi.





NBC News haberinde 'IDF'nin askerlerinin bir kısmını geri çekme planı, kuzey Gazze'deki operasyonların bir sonraki aşamasına geçişin başlangıcı gibi görünüyor ve ABD'li bir yetkili, bunun Biden yönetiminin ısrar ettiği bir hamle olduğunu söylüyor' ifadelerine yer verildi.





İsrail kamuoyunca 'Gazze tahliyesi' olarak da adlandırılan bu plan çerçevesinde IDF'nin özellikle Gazze Şeridi’nin kuzeyinde olmak üzere 25 bin askerini çekmesi öngörülüyor.





Terhis edilen tugayların, 551. Yedek Tugayı, 14. Tugay ve üç eğitim tugayı olduğu aktarılırken İsrail merkezli ‘Walla’ haber sitesi ile Kanal 12 televizyonu, birkaç gün önce, bazı birliklerin verdikleri ağır kayıptan dolayı çekilmeye hazırlandıklarını öne sürmüştü.