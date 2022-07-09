Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

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ABD'nin California eyaletinin Visalia şehri 3 Mart 1994 tarihinde korkunç bir olaya sahne oldu. 10 yaşındaki Angelica Ramirez, şehrin doğusunda kurulan bir bit pazarında ortadan kayboldu.

Günlerden perşembeydi ama 4'üncü sınıf öğrencisi Angelica, kendini pek iyi hissetmediği için o gün okula gitmemiş annesi ve kardeşleriyle birlikte pazar yerinin yolunu tutmuştu.

Tulare, Kings, Fresno gibi birçok şehrin pazarlarında satıcılık yapan anne, dört çocuğunun en büyüğü olan Angelica'yı kardeşlerine göz kulak olmakla görevlendirmişti.

Kadın, Angelica'yı en son saat 10.30-11 sularında tuvalete giderken gördü, sonra da işine daldı. Bir süre sonra kızının hâlâ geri dönmediğini fark eden anne hemen yetkililere haber verdi.

Polisler, hassas burunlu köpeklerin ve diğer satıcıların da yardımıyla pazarın altını üstüne getirdi ama Angelica hiçbir yerde yoktu. Köpekler küçük kızın kokusunu pazar yerinin otoparkına kadar takip etmeyi başardı. Ne yazık ki Angelica burada da bulunamadı.

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İki gün sonra bir tarım işçisi, Angelica'nın cansız bedenini yaklaşık 50 kilometre uzakta, Pixley bölgesindeki bir sulama kanalında buldu. Yapılan otopsiyle elde edilen sonuçlar Ramirez ailesinin acısının katlanmasına neden oldu: Angelica tecavüze uğramış ve boğularak öldürülmüştü.

Tulare County Şerif Bürosu için Angelica Ramirez soruşturması artık bir kayıp vakası değil cinayet vakasıydı ve olayın üzerinden 28 yıldan fazla zaman geçmesine karşın önemini koruyacaktı. Şerif Mike Boudreaux'nun deyişiyle, o günden sonra, Angelica Ramirez dosyasının rafa kaldırıldığı bir gün bile olmadı.

BİNLERCE İPUCU, YÜZLERCE POTANSİYEL ŞÜPHELİ

Şerif Bourdeaux'nun aktardığına göre, yaklaşık 30 yıllık süreçte binlerce ipucu takip edildi, yüzlerce potansiyel şüpheli sorgulandı, konuyla ilgili bilgisi olabilecek 1000 kadar kişiyle görüşmeler yapıldı.

Angelica'nın tecavüze uğramış olması nedeniyle dedektifler önce bölgedeki kayıtlı seks suçlularının ifadelerini almakla işe başladı ancak hiçbir sonuç elde edilemedi. Test teknolojisinin ilerleyişinden faydalanan dedektifler olay yerinden alınan DNA örneklerini belki 100 kez çeşitli veri tabanlarına yolladı ancak bir eşleşme sağlanamadı.

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1998 yılında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da davaya dahil oldu. FBI dedektifleri olay yerini ziyaret etti, daha önce toplanmış olan kanıtları inceledi ve Angela'nın annesinin ifadesine başvurdu. Dört yıl sonra DNA örnekleri bu kez de FBI'ın kullandığı Kombine DNA Endeks Sistemi'ne yollandı. Ancak yine bir eşleşme elde edilemedi. İpuçları tükeniyor, dedektiflerin hissettiği baskı ise artıyordu.

ANGELICA'NIN KÜPELERİ NEREDE?

2018 yılı soruşturmadaki önemli dönüm noktalarından biriydi. FBI'ın hazırladığı bir "Katilimi Yakalamaya Yardım Edin" videosu ülkede büyük ses getirdi. Angelica'nın sesinin teknolojinin imkanları kullanılarak yeniden üretildiği videoda küçük kız o gün başından geçenleri anlatıyordu.

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Kaybolduğu gün Angelica en sevdiği giysilerini giyiyordu: Üzerinde "Kool Kat" yazılı beyaz tişörtü vardı, kulağında ise "Beauty and the Beast" filmindeki Mrs. Potts karakterini yansıtan küpeleri...

Ancak cansız bedeni bulunduğunda küpeleri küçük kızın kulağında değildi. Üstelik küpeler hiçbir yerde bulunamadı.

Videodaki ses, "Küpelerim halen benim canımı yakan adamın elinde olabilir. Belki de onları bir başkasına vermiştir" diyordu.

DNA'SI KULLANILARAK ROBOT RESİM ÇİZİLDİ

Bu video sayesinde Angelica Ramirez davası yeniden gündeme geldi ama dedektifleri sonuca götürecek ipuçları bir türlü ortaya çıkmıyordu.

Bunun üzerine devreye Parabon NanoLabs girdi. Virginia merkezli Parabon, olay yerinden toplanan DNA örneklerini kullanarak Angelica'nın katiline ait olabilecek bir profil resmi çizdi. Aynı kişinin 20, 50 ve 75 yaşlarındaki robot resimleri 2019 yılının Mart ayında tüm medyada yer aldı.

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Parabon NanoLab, DNA'da yazılı cinsiyet, etnik köken, ten rengi, göz ve saç rengi, yüz şekli gibi verileri kullanıyor. Laboratuvarla paylaşılan DNA'ya göre Angelica'yı öldüren kişi koyu kumral, kahverengi ya da siyah gözlü ve siyah ya da koyu kahverengi saçlıydı. Parabon NanoLab, DNA'da yazılı cinsiyet, etnik köken, ten rengi, göz ve saç rengi, yüz şekli gibi verileri kullanıyor. Laboratuvarla paylaşılan DNA'ya göre Angelica'yı öldüren kişi koyu kumral, kahverengi ya da siyah gözlü ve siyah ya da koyu kahverengi saçlıydı.

Şerif Boudreaux, robot resimleri kamuoyuyla paylaştığı basın toplantısında, "Angelica'nın ölümünden bu yana geçen 25 yılda ilk kez bu suçu işleyen kişinin yüzünü görmüş olduk" diyordu.

Bu yeni delil eşliğinde eldeki tüm kanıtları ve ipuçlarını yeniden değerlendirdiklerini de belirten Şerif Boudreaux, "Küçük ya da önemsiz görünen her türlü bilgi bu davayı çözmemizi ve Angelica'nın ailesini adalete kavuşturmamızı sağlayabilir" ifadelerini kullanıyordu.

KABUS BİTTİ AMA ADALET YERİNİ BULMADI

Ramirez ailesinin hayatını karartan kâbus, nihayet geçtiğimiz hafta sona erdi ve katilin kim olduğu ortaya çıktı. Ne var ki Ramirez ailesi, Angelica'yı öldüren kişinin parmaklıkların ardında cezasını çektiğini göremeyecek.

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Şerif Boudreaux, geçtiğimiz perşembe günü düzenlediği basın toplantısında DNA analizleri sonucunda Angelica'nın katilinin 8 yıl önce ölen Romiro Villegas olduğu sonucuna varıldığını açıkladı.

Boudreaux, yetişkinlik yıllarının önemli bir kısmını tarım işçisi olarak geçiren Villegas'ın 1980'lerde Tulare County'e yerleştiğini ancak daha sonra yeniden Güney California'ya döndüğünü söyledi.

Bit pazarlarında sıkça vakit geçiren Villegas'ın suç sicilinin kabarık olduğu iki kez hapse girip çıktığı biliniyor. Villegas hakkında başka çocuk istismarı suçlamaları bulunduğunu da tespit etti. ABD'de ve Meksika'da yaşanan çeşitli olaylara ilişkin bu suçlamalar o dönemde polise bildirilmemişti.

Dedektifler en az üç kurbanın kimliğini belirledi. Villegas'ın saldırısına uğradıklarında bu kişilerin en küçüğü 6 en büyüğü ise 14 yaşındaydı. Diğer yandan Villegas'ın Angelica dışındaki herhangi bir cinayetle bağlantısı tespit edilmiş değil.

EN AZINDAN YÜZÜNÜ BİLİYORUZ

Angelica'nın aile üyeleriyle birlikte kameraların karşısına çıkan Boudreaux, "Bir şüpheliye kelepçe takmıyoruz ama bir dosyayı kapatıyoruz" dedi.

Boudreaux, Angelica'nın kaybolduğu gün kendisinin de aramaya katılan polislerden olduğunu belirterek, "O günü hatırlıyorum. Bu küçük kızı ararken hissettiğimiz umarsızlığı hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Angelica'nın kız kardeşi Micaela ise gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, polise teşekkür ederken, "En azından şu an katilin yüzünü biliyoruz. Artık bu kişinin halen dışarıda olup aynı şeyleri başkalarına da yapıyor olmasından endişelenmeyeceğiz" dedi.

Peki katilin Villegas olduğu nasıl tespit edilebildi? Bu soruya da Tulare County Şerif Bürosu'ndan Çavuş Joshua Lowry yanıt verdi.

"O MALUM YERDE, ANGELICA İSE CENNETTE"

Çavuş Lowry'nin aktardığına göre, dedektifler FBI'ın Adli Bilimler Geneoloji Birimine de danıştıktan sonra, ellerindeki DNA profilini geçtiğimiz Şubat ayında insanların soy ağaçlarını bulmalarına yardımcı olan veri tabanlarına yükledi. Yaklaşık 1 ay içinde bir eşleşme elde edildi.

Lowry, "Şüphelinin soyağacında iki nesil altta ya da üstte olan bir akrabasını bulduğumuzu biliyorduk" dedi.

Söz konusu ailenin diğer üyeleriyle yapılan kıyaslamalar, dedektifleri Güney California'da yaşayan bir ailenin beş erkek çocuğuna götürdü. Kardeşlerin dördü yapılan DNA analizleriyle aklandı. Geriye kalan beşinci kardeş ise Romiro Villegas'tı. 2002 yılında uyuşturucu kaçakçılığı yaparken yakalanan ve iki yıllık hapis cezasının ardından 2004'te Meksika'ya sınır dışı edilen Villegas'ın 2014 yılında Vadi Ateşi hastalığı nedeniyle öldüğü de belirtildi.

Şerif Boudreaux da Villegas'ın hayatı boyunca DNA örneği vermemiş olduğunu sözlerine ekledi.

Basın toplantısından önceki iki günü Ramirez ailesiyle geçirdiğini söyleyen Boudreaux, Angelica'yı öldüren kişinin Villegas olduğundan nasıl emin olduklarını onlara adım adım anlattığını belirtti.

"Angelica'nın katili artık sır değil. Eğer teselli olacaksa, öldüğünü biliyoruz ve bence şu an malum yerde özel bir konumda" diyen Boudreaux sözlerini "Ama Angelica'nın cennette olduğunu biliyoruz" diye noktaladı.