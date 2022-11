Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

Haberin Devamı

ABD'nin Massachusetts eyaleti, 26 Temmuz 1974 günü çok korkunç bir olaya sahne oldu.

13 yaşındaki bir kız çocuğu bölgenin önde gelen tatil yörelerinden Cod Burnu'ndaki Provincetown kasabasının plajında bir kadın cesedi buldu.

Yapılan incelemede, bir plaj havlusu üzerinde yatmakta olan kadının birkaç hafta önce öldürülmüş olduğu tespit edildi.

Provincetown Emniyet Müdürlüğü'nün oluşturduğu özel internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ceset havlunun ortasında değil, sanki yanında biri daha varmışçasına bir yarısında yatıyordu. Üzerinde giysileri yoktu Keskin olmayan bir cisimle kafasına aldığı darbe sonucu, kafatasının sol tarafı içeri göçmüştü. Ölüm nedeni de bu darbe gibi görünüyordu.

Kadının vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesikler vardı. Düzgünce katlanmış bir kot pantolon üzerine yerleştirilmiş kafası neredeyse vücudundan ayrılmak üzereydi. En önemlisi de katili ya da katilleri, ellerini kesip başka bir yere atmıştı.

Olay yerinde ne bir cinayet silahı bulunabildi ne de kadının kimliğinin tespiti için kullanılabilecek bir belge... Dahası elleri kesilmiş olduğundan parmak izi analizi bile yapılamıyordu ki zaten muhtemelen bu caniliğin sebebi en başından beri buydu. Bir başka deyişle katil amacına ulaşmış gibi görünüyordu.

Çaresiz kalan polisin açıklamalarında ve medyada çıkan haberlerde kadın, "Kumulların Hanımı" anlamına gelen "The Lady of the Dunes" unvanıyla anılmaya başladı.

"EN ESKİ KİMLİĞİ BELİRSİZ CİNAYET KURBANI"

Aradan neredeyse yarım asır zaman geçti. Ancak "Kumulların Hanımı" hiç unutulmadı. Hem yerel polis hem de FBI, bu kadının kim olduğunu ve akıbetini belirlemek için ellerine geçen tüm imkânları kullandı. Hatta 2000 yılında Kumulların Hanımı'nın mezarı açılarak DNA örnekleri alındı.

Nihayet DNA teknolojisinin gelişmesi ve güvenlik güçlerinin soruşturmalarında kritik bir araç haline gelmesi, Kumulların Hanımı'nın kimliğinin de bulunmasını sağladı.

FBI'ın Boston bürosunda görev yapan Özel Ajan Joseph Bonavolonta, 31 Ekim günü düzenlediği basın toplantısında kadının Tennessee eyaleti nüfusuna kayıtlı 37 yaşındaki Ruth Marie Terry olduğunu açıkladı.

"Bu çok hunharca bir ölümdü. 48 yıl boyunca Massachusetts Eyalet Polisi'nden ve Provincetown Emniyet Müdürlüğü'nden dedektifler, çeşitli yollarla yılmadan yorulmadan kurbanın kimliğini aradı. O bölgede yaşayanlarla görüştüler, binlerce kayıp aranıyor başvurusunu değerlendirdiler, kilden yüz maskeleri hazırlattılar ve bilgisayarlı gençleştirme tekniklerini kullandılar" diye konuşan Bonavolonta, nihayet DNA örnekleriyle tarihsel kayıtların karşılaştırılması sonucunda sorunun cevabına ulaştıklarını söyledi.

Bonavolonta şöyle devam etti: "Kolluk güçlerinin kullandığı metotlardan biri araştırmacı geneoloji ve DNA analiziyle geleneksel geneoloji araştırmalarını ve tarihsel kayıtları bir araya getiriyor. Bu sayede çözülememiş suçlara dair ipuçları elde ediliyor. Geçtiğimiz hafta FBI olarak bu ünlü faili meçhulün geneolojik değerlendirmesi sonucunda Kumulların Hanımı'nın Ruth olduğunu teyit ettik."

NEDEN MASSACHUSETTS'TE OLDUĞU DA BİLİNMİYOR

Açıklamada 1936 yılında dünyaya gelmiş olan Terry'nin bir evlat, bir kız kardeş, bir eş, bir teyze ve bir anne olduğu belirtilirken Tennessee'de yaşadığı ancak California, Massachusetts ve Michigan'da da akrabaları olduğu da vurgulandı.

Massachusetts Eyalet Polisi'nden Albay Christopher Mason da bu inanılmaz gelişmenin basın toplantısından birkaç saat önce Terry'nin ailesine bildirildiğini belirterek, "Ruth'un onu seven bir ailesi ve arkadaşları olduğunu biliyoruz. Bu gelişmenin onlar için kolay olmadığının farkındayız" dedi.

Mason, "Elbette, Ruth'la temas halinde geçirdikleri zaman boyunca tanıdıkları, sevdikleri ve önemsedikleri çocuğun, genç kızın ve kadının başına böyle bir şey geleceğini asla öngörememişlerdi" ifadelerini kullandı.

Massachusetts Savcısı Josh Levy de Kumulların Hanımı'nın kimliğinin tespit edilmesini "polisin ve kolluk kuvvetlerinin yorulmak bilmez ve istisnai çabasının bir eseri" olduğunu söyledi.

Polis, Terry'nin neden Tennessee'den Massachusetts'e gittiğini ya da öldüğü sıradaki tanıdıklarının kim olduğunu henüz bulabilmiş değil. Ancak kimliğinin tespit edilmesi Kumulların Hanımı'nın kim tarafından ve ne sebeple öldürüldüğüne ilişkin bilmecenin çözümünde önemli bir dönüm noktası kabul ediliyor.

Mason, "48 yıl sonra bugün artık adını söyleyebiliyoruz" dedi ve ekledi: "Şimdi bize düşen Bayan Terry'nin hayatına dair her şeyi hassasiyetle ve metodik bir çalışmayla ortaya çıkarmak: Ne yaptı, nereye gitti, kimlerle görüştü? Bütün bu soruların cevaplarının ve ortaya çıkacak zaman çizelgesinin bizi katiline götüreceğine inanıyoruz."

Terry'nin neden Tennessee'den Massachusetts'e geldiği belli değil. Terry'nin neden Tennessee'den Massachusetts'e geldiği belli değil.

Özel Ajan Bonavolonta ise şunları söyledi:

"Bu korkunç cinayetin kurbanının Ruth olduğunu ortaya çıkarmış olmamız, ailesinin acısını hafifletmiyor. Bu acıyı hafifletebilecek hiçbir şey yok. Ama umuyoruz ki biz Ruth'un katili ararken onlar da bazı sorulara yanıt verebilecekler."

Mason, Terry'ninki gibi faili meçhul cinayetlerin, polislerin kâbusu haline gelebileceğini belirterek, "Kariyerlerinin sonuna gelmiş birçok polis dedektifini bir türlü rahat bırakmayan çözümsüz dosyalar vardır. Bu dosyalar polisleri bazen günlerin, bazen de yıllar hatta on yıllar boyunca meşgul edebilir. Bu dava da nesiller boyunca Provincetown polis memurlarını ve Massachusetts eyalet polislerini meşgul etti" diye konuştu.

JAWS'IN FİGÜRANI DA DİYEN OLDU WHITEY İLE BAĞLANTILANDIRAN DA…

Kumulların Hanımı'na ilişkin merak da hiç zaman eksilmedi. Yıllar içinde kurbanın ve katilin kimliğine dair birçok teori ortaya atıldı. Bunların en başında kadının, çekimleri 1974 yılının yaz aylarında yakınlardaki bir ada olan Martha's Vineyard'da gerçekleşen "Jaws" filminin figüranlarından biri olduğu geliyordu.

Hafta başındaki basın toplantısı sırasında bu teori bir gazeteci tarafından Bonavolonta'ya soruldu ancak net bir yanıt gelmedi.

Terry'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri ağzındaki dişlerin önemli bir kısmının yapılı, birkaçının da eksik olmasıydı. Diş çekme o yıllarda Boston ve çevresinde terör estiren ünlü mafya babası James "Whitey" Bulger'la özdeşleşmişti. Bu durum kadınla Whitey arasında bir bağlantı olabileceği spekülasyonlarına da yol açtı.

Yapılan açıklamada Terry'nin kimlik tespitinin soruşturmada "sonun başlangıcı dahi olmadığı" vurgulanarak Terry'nin katili şu an 60'larında ya da 70'lerinde olabileceği belirtildi.

KATİLİN HALEN HAYATTA OLDUĞU VAR SAYILIYOR

Burun ve Adalar Bölge Savcısı Michael O'Keefe katilin profiline ilişkin şunları söyledi:

"Eğer Ruth Marie 1974 yılında saldırganıyla karşılaşmamış olmasaydı, bugün 86 yaşında olacaktı. Cinayetten sorumlu kişi o sırada 20'lerinde ya da 30'larındaysa bugün 60'larının sonunda ya da 70'lerinde olması gerekir. Yaşı biraz daha ileriyse ölmüş de olabilir. Ama biz hayatta olduğunu varsayacağız ve bu kişiyi adaletin karşısına çıkarmak için her türlü ipucunu, her türlü delili kovalayacağız."

Güvenlik görevlileri bu noktada soruşturmanın bir sonraki aşamaya geçebilmesi için kamuoyundan yardım istedi. FBI'ın Bilgi Talep afişi güncellenirken Terry'i tanıyan vatandaşların yardımının çok önemli olduğunun altı çizildi.

FBI'ın paylaştığı yeni afişte, Terry'nin cesedinin bulunmasından birkaç hafta önce kafasına aldığı bir darbe sonucu hayatını kaybettiği, kafatasının sol tarafının içeri göçmüş olduğu ve olay yerinde bir silah bulunamadığı gibi detaylar yer aldı.

Bonavolonta, Terry'nin başına ne geldiğini bulmadan dosyayı kapatmayacaklarını ifade ederek, "Buradan tüm katillere, tecavüzcülere ve saldırganlara sesleniyorum. FBI ve tüm kolluk kuvvetleri olarak durmayacağız. Çözüme ulaşmak yıllarımızı hatta bazı vakalarda on yıllarımızı alabilir. Ama kararlıyız. Kurbanlar ve aileleri için adalet arayışımızda geri adım atmayacağız" diye konuştu.