Yardımlar yetersiz kaldı: Fas Kralı boy hedefi

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Fas’ı cuma gecesi vuran deprem sırasında Kral 6’ncı Muhammed zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği Paris’teydi.

DEPREMDE PARİS’TEYDİ

Ertesi günü ülkesine dönen kral, salı günü Marakeş’teki bir hastaneyi ziyaret etti ve kan bağışında bulundu. Kamuoyunda fazla gözükmemesi, sessizliği ve yetkililerin harekete geçmek için kraldan yetki beklemesi eleştirilere neden oldu. Faslı yetkililer ise krizin üstesinden geldiklerini ve ihtiyaç duydukça yardım isteyeceklerini ve kralın en başından beri müdahaleye rehberlik ettiğini savunuyor. Eleştirilen bir diğer konu ise Muhammed’in boşanmasının ardından dövüş sanatları eğitmeni Abu Azaitar ve kardeşlerinden etrafına bir duvar örmüş olması.