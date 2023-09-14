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Yardımlar yetersiz kaldı: Fas Kralı boy hedefi

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#Fas#6’Ncı Muhammed#Deprem
Yardımlar yetersiz kaldı: Fas Kralı boy hedefi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 07:00

Fas’ın Marakeş şehrinde geçen hafta meydana gelen ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında başlayan arama kurtarma çalışmaları yerini enkaz kaldırma çalışmalarına bırakırken, Fas Kralı 6’ncı Muhammed, depremin ardından arama-kurtarma ekiplerinin ve yardımların gecikmesi nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

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Fas’ı cuma gecesi vuran deprem sırasında Kral 6’ncı Muhammed zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği Paris’teydi.

DEPREMDE PARİS’TEYDİ

Ertesi günü ülkesine dönen kral, salı günü Marakeş’teki bir hastaneyi ziyaret etti ve kan bağışında bulundu. Kamuoyunda fazla gözükmemesi, sessizliği ve yetkililerin harekete geçmek için kraldan yetki beklemesi eleştirilere neden oldu. Faslı yetkililer ise krizin üstesinden geldiklerini ve ihtiyaç duydukça yardım isteyeceklerini ve kralın en başından beri müdahaleye rehberlik ettiğini savunuyor. Eleştirilen bir diğer konu ise Muhammed’in boşanmasının ardından dövüş sanatları eğitmeni Abu Azaitar ve kardeşlerinden etrafına bir duvar örmüş olması.

 

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#Fas#6’Ncı Muhammed#Deprem

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