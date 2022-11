Yaptıkları ile uçağı birbirine kattı! Havada büyük panik...

ABD'nin Teksas eyaletinden Ohio'ya giden Southwest Airlines'a ait bir yolcu uçağı inanılmaz anlara sahne oldu.

Bugün ABD basınında geniş yer alan olay Cumartesi günü saat 15:30 sıralarında gerçekleşti.

GARİP HARAKETLERİ UÇUŞ EKİBİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

İsminin Elom Agbegninou olduğu öğrenilen 34 yaşındaki kadın uçağa bindiğinde diğer tüm yolcular gibi normal görünüyordu.

Ancak uçağın havalanmasından kısa bir süre sonra uçuş ekibi kadının davranışlarında bir gariplik olduğunu fark etti.

UÇAĞIN ARKASINA GEÇTİ VE ÇIKIŞ KAPISINA BAKMAYA BAŞLADI

Elom, uçuşun başlamasından kısa bir süre sonra uçağın arka tarafına geçti ve çıkış kapısına bakmaya başladı. Uçuş görevlisi kadının yanına gelerek tuvaleti kullanmayacaksa oturması gerektiğini söyledi.

Kadın,hostesin uyarısına 'pencereden bakmama izin veriliyor mu' sorusu ile cevap verdi ve talebinin reddedilmesi ile adeta çıldırdı.



Elom,uçak 37.000 fitteyken birden çıkış kapısına sarıldı ve kapıyı açmaya çalıştı. UÇUŞ görevlileri ve yolcuların kadına müdahale etmesiyle uçakta büyük bir kargaşa çıktı.

Kadın kendini durdurmaya çalışan yolculardan birini kalçasından ısırdı ve uzun süre bırakmadı.

KAFASINI UÇAĞIN ZEMİNİNE VURMAYA BAŞLADI: HZ İSA YAPMAMI İSTİYOR

Çılgına dönen kadın kapıyı açması engellenince kafasını uçağın zeminine vurmaya başladı ve kendisini Ohio'ya Hz. İsa'nın gönderdiğini ve kapıyı açmasının onun istediğini söyledi.

Uçak akılalmaz olaydan dolayı Little Rock'taki Bill ve Hillary Clinton Ulusal Havaalanına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçağın inmesi ile güvenlik görevlileri içeri girdi ve kadını kelepçeleyerek dışarı çıkardı. Kadının çıkış anını çeken bir yolcunun paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.





Elom Agbegninou arrested after trying to open plane door mid-flight and biting passenger on an Ohio-bound flight from Texas https://t.co/M05fz3RWqL pic.twitter.com/Q2NVHvHzoP