İki bacağını hastalığa kurban verdi... İlk belirtiyi açıkladı: Gördüğüm anda anladım

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İngiltere, nadir görülen bir kan pıhtısı nedeniyle bacakları kesilen Jo Spencer isimli kadını konuşuyor.

Yaşadıklarına rağmen hayata sıkı sıkıya tutunan 55 yaşındaki kadın bağış kampanyasına para toplamak için paraşütle atladı.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada viral olurken Spencer, uyarı niteliğindeki ilk belirtiyi 'Gördüğüm anda anladım' diyerek açıkladı.

Independent gazetesinde yer alan habere göre, Spancer'a yedi yaşında tip bir diyabet teşhisi kondu, buna rağmen sağlığı bozulmamıştı.

Ancak takvimler 2020'nin Mayıs ayını gösterdiğinde sol ayak parmaklarının siyaha ve maviye döndüğünü fark etti.

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İLK BELİRTİYİ AÇIKLADI: GÖRÜR GÖRMEZ ANLADIM

İngiliz kadın o yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı;

'Sol ayağımı görür görmez, bir parçam onu ​​kaybedeceğimi biliyordu. Şeker hastalığım nedeniyle ayaklarımda ve bacaklarımda yaralar oluştu ama bu sefer sol ayak başparmağım siyah ve maviydi, gerçekten kötü görünüyordu.'

Hemen hastaneye başvuran kadın yapılan tetkikler sonucunda ameliyata alındı. Doktorlar tüm çabalara rağmen sol bacağı kesmek durumunda kaldı.

Tip 1 diyabet, pankreastan salgılanan insülin hormonunun eksikliğine veya yokluğuna bağlı gelişen diyabet tipidir.

AMELİYATTAN SAATLER SONRA DİĞER BACAĞI ALARM VERDİ

Doktorlar sol bacağını dizinin altından kestiler, ancak Spencer ameliyattan birkaç saat sonra sağ bacağında ağrı hissetmeye başladı.

'İlk başta sinir ağrısı siyatik ya da kas ağrısı gibi geldi ama hemşirelere söylediğimde hemen doktorları aradılar' diyen İngiliz kadın sözlerine şöyle devam etti;

'Sağ bacağım soğuyordu ve nabzımı kaybediyordum, bu yüzden ameliyathaneye geri götürüldüm.'

Bu operasyonda da diğer bacağı kesilen Spencer, yaşadığı travmanın ardından hayatını yeniden şekillendirmeye karar verdi.

Nihai amacının yardım almadan yürümek olduğunu açıklayan İngiliz kadın çabalarının meyvelerini toplamaya başladı.

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Tek bastonla yürüyebilen Spencer bu sayede artık eşi David'in elini tutabildiğini söyledi.