'Yaptığım DNA testi hayatımı paramparça etti, annemin babamı aldatmış olmasından korkuyorum'

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Evde yapılan DNA testlerininAvrupa ülkelerinde giderek daha da popüler hale gelmesi ile aileleri hakkında bilmedikleri detayları öğrenen ve tanımadıkları akrabaları ile karşılaşan insanların hikayeleri de sık sık gazetelerde yer almaya başladı. Eğlencesine yaptığı DNA testinin hayatını paramparça ettiğini anlatan bir adamın hikayeside bugün İngiliz medyasının en dikkat çeken haberlerinden biri oldu.

Adını açıklamayan adam sosyal paylaşım sitesi Reddit'te üniversitede okurken arkadaşlarının evde yapılan DNA testlerini kullanarak sonuçları karşılaştırdığını ve kendisinin de 'sadece eğlenmek' için DNA testi yapmaya karar verdiğini anlattı.

TEST SONUCUNU GÖRÜNCE GÖZLERİNE İNANAMADI

Testi yaparken arkadaşlarına annesinin de babasının da Avrupalı olduğunu bu nedenle de heyecan verici bir sonuç beklemediğini söyleyen adam sonuçları gördüğünde gözlerine inanamadı.

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DNA test sonuçlarına göre adam yarı Avrupalı, yarı Asyalıydı. DNA kökenleri çoğunlukla Çin ve Hindistan'dan geliyordu.

"ANNEMİN BABAMI ALDATMIŞ OLMASINDAN KORKUYORUM"

Ailesinin tamamını çok iyi tanıdığını ve hiç kimsenin Asyalı kökenlere sahip olmadığına yüzde yüz emin olduğunu belirten adam, ebeveynlerinden ve kardeşlerinden daha koyu bir tene sahip olmasına rağmen, bunun farklı bir DNA yapısından kaynaklandığını hiç düşünmediğini belirterek "Annemin babamı aldatmış olabileceğinden korkuyorum." dedi.



Yaptığı DNA testi sonrası ailesi ile görüntülü konuştuğunu, babasının DNA fikrini komik bulduğunu annesininse sessiz kalarak hemen konuyu değiştirdiğini anlatan adam şunları söyledi;

"Telefon görüşmesinden sonra annem bana mesaj atarak böyle aptalca şeylere uğraşmak yerine derslerime odaklanmam gerektiğini söyledi.

Notlarımla ilgili herhangi bir sorun yaşamama rağmen bana bir daha bu konuyu açmamamı söyledi.

Normal şartlarda testin hatalı olduğunu düşünürdüm ama annemden ilk kez böyle bir mesaj aldım ve bir şeyler gizlediğini düşünüyorum."



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Anne ve babasının 18 yaşından beri beraber olduklarını ve aralarında derin bir sevgi bağı olduğunu vurgulayan adam, "Aklımı kaçırmak üzereyim, babamı kaybetmek istemiyorum. Tavsiyelerinize ihtiyacım var" dedi.

Kullanıcılardan bazıları genç adama annesi ile konuşmasını tavsiye ederken bazıları bu durumun 'evlat edinme' prosedürü ile alakalı olabileceğini söyledi