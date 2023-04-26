'Yaptığım DNA testi 18 yıllık evliliğimi mahvetti, karımın suratına bakamıyorum bile...'

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Evde yapılan DNA testlerinin popüler hale gelmesi ile aileleri hakkında bilmedikleri detayları öğrenen ve tanımadıkları akrabaları ile karşılaşan insanların hikayelerini sık sık duyar olduk.

EVDE YAPILAN DNA TESTİ HAYATINI MAHVETTİ

18 yıldır evli olan iki çocuk sahibi kalbi kırık bir adam da basit bir DNA testinin hayatını nasıl mahvettiğini sosyal paylaşım sitesi Reddit'te anlattı.

İsmini açıklamayan adamın anlattıkları bugün hem sosyal medyada hem de İngiliz medyasında kendine geniş yer buldu.



Mirror gazetesinde yer alan habere göre karısı Kelly ile üniversiteden mezun olduktan sonra tanıştığını ve kısa süre sonra evlendiklerini anlatan adam bu süreçte eşi ile birlikte bir şirket kurdu. Ancak kurdukları şirkette işlerin kötü gitmesi daha evliliğin ilk aylarında büyük bir kavgaya neden oldu ve Kelly evi terk etti.

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Bu kavgadan sonra karısı ile barıştıklarını ve ayrılmaz bir ikili haline geldiklerini söyleyen adam kısa bir süre sonra ikiz bebeklerini kucaklarına aldıklarını belirtti.

ÇOCUKLARININ BİYOLOJİK BABASI OLMADIĞINI YILLAR SONRA ÖĞRENDİ

18 yıl boyunca tüm sorunların üstesinden karısı ile birlikte geldiğini ve ona sonsuz bir şekilde güvendiğini belirten talihsiz babanın hayatı evde yapılan DNA testlerini denemeye karar vermesi ile alt üst oldu.

DNA TESTİ ile çocuklarının biyolojik babası olmadığını yıllar sonra öğrenen adam hayatının şokunu yaşarken Kelly de yıllardır sakladığı büyük sırrını kocasına açıklamak zorunda kaldı.



Yaşadıklarını Reddit'te anlatan baba, "Kelly günlerdir ağlıyor ve sürekli özür diliyor. Bana evliliğimizin ilk yıllarında yaptığımız büyük bir kavga sırasından beni aldattığını itiraf etti." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

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"Ne yapacağımı bilemiyorum. Şu anda bir otelde kalıyorum. Yemek yiyemiyorum, uyuyamıyorum. Çocuklarımı terk etmeye hiç niyetim yok. Biyolojik olarak babaları olmasam da onlar benim çocuklarım ve onları çok seviyorum. Duygularım çok karışık. Kelly her zaman iyi bir eş ve anne olmuştur ancak şu an onun yüzüne bakamıyorum bile. Tekrar eskiye dönebilir miyiz bilmiyorum"

YORUM YAĞDI

Kalbi kırık babanın yazdıkları kısa süre sonra geniş kitlelere ulaştı. Yorumculardan birisi adamın yaşadığı sarsıcı olay sonrası zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, "Şu an kendinize odaklanmanız gerekiyor. Kendinize ihtiyacınız olan zamanı verin" dedi.

Başka bir yorumcu ise "Zor bir süreçten geçiyorsunuz kendinize dikkat etmeniz gerek. Bir şeyler yiyin ve rahatlamaya çalışın. Kendinizi hazır hissettiğinizde karınıza kararı açıklayabilirsiniz" dedi.

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Hayatın siyah ve beyazlardan ibaret olmadığını belirten başka bir yorumcu ise "Hayatının en zor kararını fiziksel ve ruhen iyi olduğun bir durumda vermelisin. Başına gelenlere üzüldüm ama onlar hala senin çocukların" yorumunda bulundu.