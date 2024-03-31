Yapışık ikizler evlendi

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34 yıldır aynı bedeni paylaşan Amerikalı Abby ve Brittany Hensel kardeşler, sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine Abby’nin 2021 yılında hemşire Josh Bowling ile evlendiğini açıkladı. 34 yaşındaki ikizler TikTok hesaplarından Josh ile bir fotoğraflarını gösteren başka bir paylaşım daha yaparak “Bu, dışarıdaki tüm nefret edenlere bir mesaj. Yaptıklarımdan hoşlanmıyorsanız ama yaptığım her şeyi izliyorsanız, hâlâ bir hayranımsınız” ifadesini kullandı.

BELDEN AŞAĞISI ORTAK

Ayrı kimlikleri ve pasaportları bulunan iki kız kardeş hali hazırda Minnesota eyaletinin New Brighton kentinde ilkokulda matematik öğretmenliği yapıyor.

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Hensel kardeşler henüz ergenlik çağındayken çekilen bir belgeselde anneleri, ikizlerin günün birinde kendi çocuklarına sahip olmak istediğini söylüyordu.

Pelviste birleşen iki omurgaya, iki kalp, iki yemek borusu, iki mide, üç böbrek, iki safra kesesi, ayrı solunum sistemi, bir karaciğer, bir göğüs kafesi, ortak bir dolaşım ve kısmen ortak sinir sistemlerine sahipler. Solda yer alan Brittany, bedenin sağ tarafını, Abby ise bedenin sol tarafını hissetmiyor. Ancak içgüdüsel olarak iki kolu birlikte çalıştırıp bilgisayarda yazı yazabiliyorlar. Siyam ikizleri şartlar uygunsa erken yaşlarda ameliyatla ayrılıyor, yetişkinlik çağına ulaşabilen yapışık ikizler ise çok ender.