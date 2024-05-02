Yapay zekâya telif davası

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New York Daily News, Chicago Tribune ve Denver Post’un da aralarında olduğu sekiz Amerikan gazetesi, yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT üreticisi OpenAI ve destekçisi Microsoft’a dava açarak, teknoloji şirketlerinin yapay zekâ sohbet robotlarını eğitmek için telif hakkıyla korunan milyonlarca haber makalesini izinsiz ya da ödeme yapmadan “çaldığını” iddia etti. Gazeteler yaptıkları yazılı açıklamada, “Bilgi toplamak ve haber yapmak için milyarlarca dolar harcadık. OpenAI ve Microsoft’un çalışmalarımızı çalmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı. Microsoft konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti. OpenAI ise yaptığı açıklamada haber kuruluşlarını desteklemeye özen gösterdiğini belirtti.

‘ADİL KULLANIM’ KAPSAMINDA

Diğer yandan New York Times ve bazı medya kuruluşları da daha önce OpenAI’ye telif hakkı davası açmıştı. Teknoloji şirketleri, yapay zekâyı eğitmek için internette kamuya açık içerikleri kullanmanın, ABD telif hakkı yasasının “adil kullanım” doktrinine uygun olduğunu savunuyor. Şirketler bazı durumlarda içerikleri kullanmak için yayın organlarına ödeme yapıyor. Associated Press haber ajansı geçen yıl OpenAI ile telif ödemesi konusunda anlaşmıştı. OpenAI ayrıca Almanya’daki Axel Springer, İspanya’daki Prisa Media, Fransız Le Monde gazetesi ve İngiliz Financial Times ile de lisans anlaşmaları yaptı.