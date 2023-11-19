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Yapay zeka atağı

Güncelleme Tarihi:

#Instagram#Facebook#Meta
Yapay zeka atağı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 07:00

Instagram ve Facebook’un çatı kuruluşu Meta, sosyal medya platformları için yapay zeka destekli yeni içerik düzenleme araçlarını duyurdu.

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Kullanıcılar, bu yeni yapay zeka destekli teknoloji sayesinde metinsel komutlar kullanarak fotoğraflarını düzenleyebilecek ve yüksek kalitede videolara imza atabilecek. Araçlardan ilki metinsel komutlara dayanarak görsellerde değişiklikler yapmanızı sağlayan Emu Edit. Diğeri ise Emu Video. Bu araç da metinsel komutlardan, referans görsellerden ya da bu iki girdinin bileşiminden videolar oluşturabiliyor. Yeni teknolojinin ne zaman Facebook ve Instagram’da kendini göstereceği net olarak bilinmese de Meta’nın söz konusu açıklaması teknoloji meraklılarını heyacanlandırmaya yetti.

 

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#Instagram#Facebook#Meta

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