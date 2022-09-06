Yanlış başbakana kutlama! Sosyal medyada alay konusu oldular...

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Boris Johnson'un istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu.

Dün, Muhafazakar Parti üyelerinin kullandığı oylar sonucu zafer ilan eden Liz Truss, liderlik yarışını kazanan isim oldu.

İngiltere'nin tarihindeki üçüncü kadın başbakan olan Truss'a dünyanın dört bir yanında tebrik mesajları geldi.

Ancak İsveç'ten gelen mesaj kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'ın resmi Twitter hesabı yanlış kişiyi kutladı.

'LizTruss' isimli kullanın etiketlendiği mesajda şu ifadelere yer verildi;

'İngiltere Başbakanı görevini üstlenecek olan Liz Truss'u tebrik ediyoruz. İsveç ve İngiltere, derin ve kapsamlı işbirliğimizi sürdürecektir. İsveç Başbakanı, vatandaşlarımız, ekonomiler ve güvenlik için önemli.'

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Yanlış tebrik mesajı alan kullanıcı ise İsveç Başbakanı Andersson'a bu mesajı ti'ye alan bir yanıt verdi.

Liz Trussell isimli kullanıcı 'Ziyaretinize gelmeği iple çekiyorum. Köfteleri hazırlayın' dedi.

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LIZ TRUSS KİMDİR?

1975 Oxford doğumlu Truss, matematik profesörü olan babası ile hemşire olan annesinin "solcu" olduklarını söylüyor. Ama o aile geleneğini sürdürmemiş.

Oxford Üniversitesi'nde felsefe, politika ve ekonomi okuyan Truss öğrenciler arasındaki siyasi faaliyetlere aktif olarak katıldı ve siyasette önce Liberal Demokrat sonra Muhafazakar saflarda yer aldı.

Okulu izleyen yıllarda Shell ve Cable & Wireless şirketlerinin muhasebe bölümlerinde çalıştı fakat hep politikaya atılmayı istiyordu.

2001 yılında siyasete atıldı ancak 2001 ve 2005 seçimlerinde milletvekili seçilemedi. 2006 yılında Londra'da Greenwich belediye meclisi üyeliğine seçildi ve 2008'den itibaren merkez sağ düşünce kuruluşu Reform'un başkan yardımcılığını üstlendi.

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2010 yılında David Cameron'un liderliği döneminde South West Norfolk bölgesi milletvekilliğine seçilmeyi başardı.

47 yaşındaki Liz Truss, Muhafazakâr Parti'nin bir üyesi olarak, Başbakan David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson hükûmetlerinde çeşitli kabine pozisyonlarında görev aldı.

Truss 2021'den beri Dışişleri Bakanı olarak görev alıyordu.