Yangında bile acımadılar...

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye’nin güney ve batı bölgelerinde devam eden orman yangınlarını gözlemek amacıyla uçan İHA, Yunanistan sahil güvenliğine ait LS-134 botunun, Kaş’ın güneyindeki Başak Adası’na yaklaştığını tespit etti.

Yunan sahil güvenlik botu düzensiz göçmenleri üzerinde yaşamın olmadığı adanın kıyısına bırakarak uzaklaştı. Yaşananları kayıt altına alan İHA yardımıyla bölgeye Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait unsurlar yönlendirildi. Göçmenler sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

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