Yangın dehşeti bu kez Atina’da

Atina’nın yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde “oksijen deposu” olarak da bilinen Parnitha dağı eteklerindeki Varimpopi semtinde, salı günü çıkan orman yangını, en az 13 bin dönüm ormanlık arazi, 94 ev, 27 işyeri ve 146 aracı yaktıktan sonra dün kontrol altına alınmaya başlandı. Sıcak hava nedeniyle yeni yangınlardan endişe eden Yunanistan, AB’den yardım talep etti.

25 METRELİK ALEVLER

Atina’da henüz bilinmeyen nedenlerle çıkan yangın, kısa sürede Varimpopi ve bitişiğindeki Adames semtlerindeki yerleşim birimlerine sıçradı. Yaklaşık 25 metreye kadar yükselen alevler, 10 uçak, 9 helikopter, 150 itfaiye aracı ve 520 itfaiyecinin gayretlerine rağmen saatlerce söndürülemedi. İki semtin yanı sıra, tedbir amaçlı olarak Thramakenes semti ve Atina Olimpiyat Köyü boşaltıldı.

KARAYOLU KAPATILDI

Polis ve itfaiye güçleri, evlerinde ya da yollarda mahsur kalan 442 kişiyi kurtardı. Bölgedeki atlı spor külüplerinin tesislerinde bulunan 200’den fazla at ise TIR’larla tahliye edildi. Yangın nedeniyle Atina-Selanik karayolu saaatlerce trafiğe kapatıldı. Atina’nın kuzeyinde bulunan semtlerde saatler süren elektrik kesintileri yaşandı, su dağıtım şebekesi de yangından zarar gördü. Bu arada, Atina’ya 80 km mesafedeki Eğriboz adası ile Mora yarımadasının İlia bölgesinde çıkan orman yangınları, dün gece geç saatlere kadar kontrol altına alınamadı.



TURİSTLER TAHLİYE EDİLDİ

Eğriboz’daki orman yangını nedeniyle 1500 kadar Yunan ve yabancı turist, gemi ve balıkçı teknelerine bindirilerek uzaklaştırıldı. İlia bölgesinde de Olimpiyat oyunları meşalesinin yakıldığı yer olan antik Olimpia kasabası alevlerin tehdidi sebebiyle boşaltıldı. Yunanistan, yardım talebi ile salı gecesi Avrupa Sivil Koruma Mekanizması’na başvurdu. Dün öğle saatlerine kadar sadece Kıbrıs Rum kesimi (2 yangın söndürme uçağı ve 20 itfaiyeci) olumlu cevap verdi. (Yorgo KIRBAKİ/ATİNA )

4 ÜLKE AB’DEN YANGINA KARŞI DESTEK İSTEDİ

TÜRKİYE’nin ardından İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya da yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği’nden destek talep etti. AB Sivil Savunma Mekanizması (EUCPM) bu ülkelerden gelen talepler doğrultusunda aktive edildi.

Yardım çağrılarına beş AB ülkesinden hızlı bir şekilde olumlu yanıt geldi. Yapılan koordinasyon ve planlamanın ardından Fransa’dan İtalya’ya, Güney Kıbrıs Rum yönetiminden de Yunanistan’a ikişer yangın söndürme uçağı gönderilmesine karar verildi. Çekya ve Hollanda’dan Arnavutluk’a yangınla mücadele amacıyla birer helikopter tahsis edildi. Slovenya ise Kuzey Makedonya’ya 45 kişiden oluşan bir yangın söndürme ekibiyle destek olacak. Türkiye’ye destek amacıyla gönderilen iki İspanyol, bir Hırvat yangın söndürme uçağının bu yeni planlamadan etkilenmesi söz konusu değil.

Yardım taleplerinin hızla karşılanmasını “mükemmel bir AB dayanışması örneği” olarak niteleyen AB Komisyonu’nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarçiç, “Yangınlar Avrupa’yı kasıp kavururken yardım göndermek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi. AB, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yangınların sürdüğü ülkelere uydu haritaları aracılığıyla koordinasyon desteği de veriyor. Acil Durum Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC) de bu ülkelerle düzenli temas halinde. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)

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