Yakışıklılığı başına bela oldu! Kendini korkunç bir suç dalgasının göbeğinde buldu: Her gün ölüm tehditleri alıyor

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Sırbistan'da yaşayan 35 yaşındaki plastik cerrah Dr Vasilije Vujovic kendini bir anda büyük bir suç dalgasının göbeğinde buldu.

YAKIŞIKLILIĞI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya platformu Instagram'da yaklaşık çeyrek milyon takipçisi olan Sırp doktor, dış görünüşü ile özellikle kadın takipçilerinin dikkatini çekiyor hatta yerel medya ona bir de isim bulmuş :'Dünyanın en yakışıklı doktoru'

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, 2013 yılında Belgrad Tıp Fakültesi'nde okurken pop yıldızı Ricky Martin'e benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken Vasilije Vujovic, çevrimiçi yorumcular ve sosyal medya sayesinde kısa sürede popüler oldu. Bu ilgi ilk başta hoşuna gitse de zamanla internet şöhretinin karanlık bir tarafı olduğunu fark etti, yaşanan birkaç talihsiz olaydan sonra Instagram hesabını sildi.



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2018 yılında plastik cerrah olarak çalışmaya başladığında kariyerini ilerletmek için sosyal medyaya ihtiyacı olduğunu düşünen Vujovic yeniden Instagram hesabı açtı. Sırp doktor yeni hesapları ile sosyal medyada tekrardan popüler hale gelse de polikliniğine gelen bir telefon tehlikenin ilk sinyalini verdi.

Telefonun diğer ucunda öfkeli bir koca vardı. Telefonu açar açmaz tehditler savuran adam Vujovic'in karısı ile ilişkisi olduğunu öne sürüp onu öldüreceğini söylüyordu. Vujovic böyle bir şey olmadığını söylese de adam elinde kanıtlar olduğunu iddia ediyordu, onu ikna etmek imkansızdı.

Aynı adamdan birkaç gün sonra yeniden telefon aldığını anlatan doktor, "Bu sefer ses tonu farklıydı. Neler olduğunu anlamıştı. Karısı benim fotoğraflarımı kullanan bir dolandırıcı tarafından kandırılmıştı. Olay o kadar ilerlemişti ki boşanma aşamasına gelmişlerdi. Adam telefonda ağlıyordu" dedi.



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Bu tuhaf olayların sadece başlangıcıydı. Kısa bir süre sonra Almanya'daki bir kadın Vujovic'e kendisi ile yaptığını ileri sürdüğü bir dizi yazışma gönderdi:

"Ona konuştuğu kişinin ben olmadığımı söylediğimde inanmadı, bu yüzden sonunda onu engellemek zorunda kaldım. Ama daha sonra meslektaşlarımı rahatsız etmeye başladı. Hayali bir adama deliler gibi aşık olmuştu ve onun ben olmadığımı kabullenemiyordu."

Dolandırılan kadın bir süre sonra tehditler savurmaya başladı. Vujovic'in Instagram hesabından fotoğraflarını paylaştığı arkadaşlarını kıskanan kadın, doktorun çalıştığı kliniğin sayfasına yorumlar yazıyor, adamın ailesini ve arkadaşlarını takip edip onları da taciz ediyordu.

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Sevdiklerinin ve mesleki kariyerinin tehlikede olduğunu anlayan Vujovic polise başvurmak zorunda kaldı.



Polisin soruşturmaya başlaması ile durum çok daha karanlık bir hal aldı. Kadının kocası ile birlikle yaşadığı eve polis baskını düzenlendi. Odalardan biri yakışıklı doktorun fotoğrafları ile kaplıydı. Kadın ölüm tehditleri nedeni ile hapis cezası alsa da o da kurbanlardan sadece biriydi...

ADINA AÇILMIŞ 150'DEN FAZLA HESAP BULUNDU! "HER HAFTA 30-50 ARASI TELEFON ALIYORUM"

Soruşturmayı genişleten polis Sırp doktorla bağlantılı 150'den fazla sahte sosyal medya hesabı buldu.

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Her biri dolandırıcılar tarafından yönetiliyordu. En popülerinin 230.000 takipçisi vardı. Hesapta şimdiye kadar 77 video klip yayınlamış, bazıları 4,6 milyon kez izlenmişti. TikTok'taki sahte hesabının 100.000 takipçisi vardı, yayınlanan 35 video milyonlarca kez izlenmişti.

Her hafta dolandırılan 30 ila 50 kadından telefon aldığını anlatan Vujovic kadınların yaş ortalamasının 50-60 arasında olduğunu belirtiyor:

"Her gün parasını kaptıran kadınlardan telefonlar, e-postalar, mektuplar alıyorum. Birçoğu çok üzgün ya da kızgın. İlişki kurdukları kişinin ben olmadığımı söylesem bile inanmak istemiyorlar. 'Senin olduğunu biliyorum' diyorlar. Değil ama onlar bunu anlayamıyorlar."



DEEPFAKE TEKONOLOJİSİ İLE CANLI SOHBETLER: SESİ VE GÖRÜNTÜSÜ BİREBİR AYNI

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Son dönemlerde yapay zekanın yükselişini fırsat bilen dolandırıcılar artık 'deepfake' teknolojisini kullanmaya başladı. Sadece tek bir fotoğrafla avatar oluşturabilen siber suçlular bu sayede dolandırdıkları kişilerle canlı sohbetler yapabiliyor, sosyal medya videoları hazırlayabiliyor.

Polisin dolandırılan kadınlardan elde videolarda, doktor Vujovic'in üzerinde tıbbi önlükle gülümseyerek el salladığı görüldü. Sesi bire bir aynıydı. Sırp doktor bile videoları gördüğünde 'Bu benim. Bunu yapabildiklerine inanamıyorum' dedi.

ALMANYA, İNGİLTERE, AVUSTRALYA VE ABD'DEN KURBANLAR ANLATTI: BİNLERCE DOLAR GÖNDERMİŞLER

Hiç bir suçu yokken devasa bir suç dalgasının göbeğine oturan Sırp cerrahın çevrimiçi kişiliğini kullanan suç örgütünün yaptıklarının boyutu gerçekten de hayrete düşürücü. Çete Almanya'dan İngiltere'ye, Avustralya'dan ABD'ye sayısız kadını dolandırmış.

Dolandırıcıların eline düşen kurbanlardan biri olan İngiliz kadın polise Vujovic'in kendisini ziyarete gelebilmesi için 7.900 pound gönderdiğini anlattı.

Avustralya'dan Tracey adında başka bir kurban dolandırıcılara 30 bin dolar kaptırdığını itiraf ederken, ABD'den Selena 2 yıl boyunca doktor Vujovic ile birlikte olduğunu sandığını ve bu süreçte ona sürekli para gönderdiğini söyledi: "Neler olduğunu anladığımda 10.000 dolar kaybetmiştim."

Dolandırıcılar aşk tuzağına düşürdükleri kurbanlara vize sorunları ve maddi sıkıntılar yaşadığını söylüyor ve onlardan para istiyordu.



ŞİKAYET ETTİ ANCAK HESAPLAR SİLİNMEDİ

Tüm bu süreçte Dr Vujovic'in neden Instagram, Facebook ve TikTok'a başvurarak sahte hesapların silinmesini istemediğini merak ediyor olabilirsiniz. Acı gerçek şu ki Sırp doktor bu yönde birçok kez girişimde bulundu ancak başarı elde edemedi:

"Sahte hesapları şikayet ediyorum ancak Instagram 'bu hesabın silinmesi için bir neden yok çünkü kurallarımızı ihlal etmedi' diyen mesajlar gönderiyor.Bu insanlar adımı ve fotoğraflarımı kullanıyor ancak sosyal medya platformları harekete geçmeyi reddediyorlar"

Uzmanlar da sosyal medya şirketlerinin sahte hesapları silme konusunda gerekli adımları atmadığına dikkat çekiyor. Görünen o ki Sırp doktor bir süre daha tehdit telefonları almaya, dolandırıcılar ise masum insanların canını yakmaya devam edecek.



Fotoğraflar:Instagram/dr.vujovic/

