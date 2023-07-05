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Wimbledon totemleri

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#Tenis#Wimbledon#Totem
Wimbledon totemleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 07:00

Teniste sezonun 3. grand slam mücadelesi olan Wimbledon bu hafta başladı. Tenisin en prestijli turnuvasını Hürriyet için izleyen Aynur Tattersall, Wimbledon İşadamları Derneği Başkanı ve ünlü BBC televizyon sunucusu Adrian Mills ile sporcuların onları başarıya götüren alışkanlıları üzerine konuştu.

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Wimbledon’da karşılaşmalar öncesi soyunma odasından gelen dedikodular birbirinden ilgi çekici. Sol çorabını sağından önce giyen veya servis atmadan önce belirli sayıda topu sektirmesi gereken oyuncuların hikâyeleriyle dolu haber sayfaları.

Wimbledon totemleri

Yıllar süren ilişkileri sonunda sporcular ve antrenörleriyle çok yakın dostuklar kurmuş olan Mills, hemen hemen her sporcunun batıl inanç gibi görünen belli alışkanlıklara sahip olduğunu, bunun da çoğu zaman onları başarıya götürdüğü maçlarda motivasyon sağlamalarına yardımcı olduğunu söylüyor.

NOVAK DJOKOVİC

ÇİMLERİ YEMEDEN OLMAZ

Wimbledon totemleri

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Novak Djokovic’i yakından takip edenler mutlaka bilir. Djokovic, Wimbledon’da her galibiyetten sonra bir tutam ot yer. Djokovic’in bir başka rutini de maçlar öncesinde Wimbledon’daki Buddhapadipa Tapınağı’nı ziyaret etmek. “Bir şampiyon olmak için disipline sahip olmanız gerek” diyen Mills, Novak’ın Buddhapadipa Tapınağı’na giderek meditasyonla yaklaşmakta olan maça odaklanmasını bir rutine dönüştürdüğünü söylüyor. Mills “Bu onun güvenli bir yere giderek zihinsel olarak onu bekleyen zorluklara hazırlamasına yardımcı olan bir rutini ve onun için büyük bir etki yaratıyor”diyor.

MARİA SHARAPOVA

ACILI BİFTEK RİTÜELİ

Wimbledon totemleri

2004 yılında Maria Sharapova’nın şampiyonaya ilk kez katıldığında Wimbledon’da küçük bir restoran olan Thai Tho’ya giderek acı soslu kızarmış dana eti ve kızarmış yumurtalı pilav sipariş ettiği söyleniyor. Bir şampiyon yiyeceği gibi görünmemesine rağmen Sharapova’nın ilk tur maçını kazandıktan sonra her akşam bu yemeği yemek için restorana geri döndüğü biliniyor. Restoranın sahibi Nicky Santichatsak, Shrapova’nın her akşam şipariş verdiği yemeğin kazanmasında büyük moral etkisi olduğuna inanıyor.

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RAFAEL NADAL

SU ŞİŞELERİYLE KONSANTRASYON

Wimbledon totemleri

Sakatlığı nedeniyle Wimbledon’a katılamayan Rafael Nadal’ın batıl inanç olarak değerlendirilen belirli bir rutini olduğunu anlamak için her servisten önce izlemeniz yeterli. Bir yandan top sektirirken bir yandan terini siler ve saçlarını kulağının arkasına atar. Maç başlamadan havlusunu ve diğer malzemelerini hep aynı düzende ve sıralamada bırakıyor.Nadal “İki su şişesini ayak hizamda etiketleri korta bakacak şeklide birbiri ardına sandalyemin önüne gelecek şekilde koyuyorum. Bu düzen bana güven ve rahatlık veriyor. Maça konsantre olmamı sağlıyor” diyor.

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#Tenis#Wimbledon#Totem

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