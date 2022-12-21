WhatsApp’ta silinen mesajlar geri yüklenebilecek

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Mesajlaşma uygulamasında gönderilen mesajlar iki farklı yöntemle siliniyor. Bunlardan birisi mesajı konuşmadaki tüm kişilerden silinebildiği “herkesten sil”; diğeri ise sadece mesajı atan kişinin ekranından silinebildiği “kendim için sil” özelliği.

Ancak kullanıcılar eğer mesajı yanlışlıkla “kendim için sil” özelliği ile silerse, mesajın konuşmadaki diğer kişilerden de silinmesini sağlamanın bir yolu yoktu.

Cathcart, yeni özellik ile bunu sağladıklarını söyledi.



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Yeni özellikle beraber mesajıözelliği ile sildiğinizde ekranda beş saniye boyuncaseçeneği çıkacak. Bu butona basıldığında ise geri getirilen mesaj, istenirse daha sonrade silinebilecek.

Ancak mesaj “herkesten sil” özelliği ile silinmişse, o mesajı geri yüklemenin hâlâ bir yolu yok.