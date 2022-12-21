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WhatsApp’ta silinen mesajlar geri yüklenebilecek

Güncelleme Tarihi:

#Whatsapp#Yeni Özellik#Whatsapp Silinen Mesajlar
WhatsApp’ta silinen mesajlar geri yüklenebilecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 08:28

WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, uygulamada yanlışlıkla silinen mesajları geri almayı sağlayan yeni bir özellik getirdiklerini duyurdu.

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Mesajlaşma uygulamasında gönderilen mesajlar iki farklı yöntemle siliniyor. Bunlardan birisi mesajı konuşmadaki tüm kişilerden silinebildiği “herkesten sil”; diğeri ise sadece mesajı atan kişinin ekranından silinebildiği “kendim için sil” özelliği.

Ancak kullanıcılar eğer mesajı yanlışlıkla “kendim için sil” özelliği ile silerse, mesajın konuşmadaki diğer kişilerden de silinmesini sağlamanın bir yolu yoktu.

Cathcart, yeni özellik ile bunu sağladıklarını söyledi.

WhatsApp’ta silinen mesajlar geri yüklenebilecek


Yeni özellikle beraber mesajı “kendim için sil” özelliği ile sildiğinizde ekranda beş saniye boyunca “geri al” seçeneği çıkacak. Bu butona basıldığında ise geri getirilen mesaj, istenirse daha sonra “herkes için” de silinebilecek.

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Ancak mesaj “herkesten sil” özelliği ile silinmişse, o mesajı geri yüklemenin hâlâ bir yolu yok.

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#Whatsapp#Yeni Özellik#Whatsapp Silinen Mesajlar

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