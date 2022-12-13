Wagner'de oğul krizi: Paylaştığı fotoğraf yüzünden onlarca arkadaşı öldü

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Kanlı eylemleri ile tanınan Wagner grubu düzenlenen saldırı ardından büyük darbe aldı. Cumartesi günü saat 20.30'da Ukrayna güçlerinin roket atışları sonucu Wagner grubuna ait 18 paralı askerin öldüğü 50 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Saldırının gerçekleştiği otelin deşifre olmasında Wagner patronunun oğlu Pavel Prigozhin'in rol oynadığı iddiası tartışma yarattı.

Wagner grubunun saklandığı Kadiivka kentindeki Zhdanova konukevinin önünde bir fotoğraf paylaştığı iddia edildi.

2014'ten beri işgal altında olan konukevinin ABD'nin sağladığı HIMARS roketleriyle vurulduğu söyleniyor.

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TELEGRAM ÜZERİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Prigozhin'in saldırıdan önce Telegram'da paylaştığı fotoğrafın Ukrayna ordusuna yer gösterdiği söyleniyor. Kremlin yanlısı ZOV News kanalı, " Kadiivka'daki otelin bir fotoğrafı bir telegram paylaşımında görüldü. Fotoğraftaki adam Yevgeny Prigozhin'in oğlu." ifadelerine yer verdi.

Uzmanlar fotoğrafın büyük bir istihbarat açığı olduğu söylerken, Ukrayna istihbarat güçlerinin Telegram'da Prigozhin'i takip etmiş olabileceğini belirtiyor.

Prigozhin'in saldırıdan sadece birkaç gün önce Ukrayna'da savaştığı söyleniyor. Luhansk'taki Moskova destekli yerel yetkililer, bir Ukrayna saldırısının Kadiivka'daki bir otel binasını yıktığını doğruladı, ancak binanın boş olduğunu iddia etti.

Wagner grubu, Kremlin ile yakın bağları olan özel bir milis kuvvet olarak hizmet veriyor. Grup acımasız infazları ile öne çıkarken 55yaşındaki Yevgeny Nuzhin’in kafsını balyozla ezerek öldürdükleri dehşet verici görüntüler çok konuşulmuştu.

UKRAYNA’DA RUS SALDIRI İHTİMALİ DEVAM EDİYOR

Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Yuriy Ihnat 12 Aralık'ta Ukrayna ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada Rusya'nın hala Ukrayna'nın sivil altyapısına saldırmayı planladığını, bu nedenle ülkenin yeni bir büyük füze saldırısına her zaman hazır olması gerektiğini söyledi .

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İhnat, "Düşman planlarından vazgeçmediği için her zaman hazır olmalıyız. Rus stratejik ve uzun menzilli uçaklarının yeniden konuşlandırıldığını görüyoruz. Tehditler hala var.” diye konuştu.