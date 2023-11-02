Wagner uçak kazasından 3 ay sonra bombayı patlattı: Geri dönüyoruz! Başlarında Prigojin'in oğlu olduğu iddia ediliyor

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Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın üst düzey askeri yönetimine başlattığı başarısız isyanla dünya gündemine oturan paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin 23 Ağustos tarihinde Moskova yakınlarında gerçekleşen gizemli bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

DÜŞEN UÇAKTA ÜST DÜZEY İSİMLERİN YER ALMASI LİDERSİZ BIRAKTI

Şüpheli kazanın üzerindeki sis perdesi aradan aylar geçmesine rağmen hala kalkmadı. Düşen uçakta Prigojin ile beraber grubun üst düzey isimlerinin de yer alması Wagner'i lidersiz bıraktı.



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Rusya savaşmaya hazırsahip olmasına rağmen Wagner grubunu cepheye kabul etmezken, Wagner askerleri de Afrika ve Orta Doğu'daki iş seçeneklerini değerlendirmeye almıştı.

RUS BASININDAN BOMBA İDDİA: YENİDEN ASKER TOPLUYORLAR

ABD kaza sonrası Wagner'in askeri gücünün tamamen son bulduğunu iddia ederken bugün Rus medyasında dikkat çeken bir haber yer aldı.

İki Rus medya kuruluşunun haberine göre, 2014 yılından bu yana en az 7 ülkede faaliyet gösteren ve Ukrayna savaşı ile dünya çapında üne kavuşan paralı asker grubu Wagner uçak kazasından 3 ay sonra yeniden asker toplamaya başladı.

BAŞLARINDA PRİGOJİN'İN OĞLU VAR

59.ru haber kaynağı ise daha sürpriz bir iddia ortaya attı ve Wagner'in başında artık Yevgeniy Prigojin'in oğlu Pavel Prigojin olduğunu yazdı.

Gündeme bomba gibi düşen iddialar sonrası Wagner temsilcileri işe alımların yeniden başladığını doğruladı.



Wagner'in sosyal medya hesaplarında 'Geri dönüyoruz' başlığı ile yapılan paylaşımlarda işe alınacak askerlerde aranan özellikler sıralandı.



Grup sözleşme imzalamak isteyecek kişilerin ülke dışındaki operasyonlar için Rus pasaportuna, aile kayıtlarına ve aşı belgelerine ihtiyacı olacağını belirtti.

