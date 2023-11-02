Wagner uçak kazasından 3 ay sonra bombayı patlattı: Geri dönüyoruz! Başlarında Prigojin'in oğlu olduğu iddia ediliyor

Güncelleme Tarihi:
Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın üst düzey askeri yönetimine başlattığı başarısız isyanla dünya gündemine oturan paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin 23 Ağustos tarihinde Moskova yakınlarında gerçekleşen gizemli bir uçak kazasında hayatını kaybetti.
DÜŞEN UÇAKTA ÜST DÜZEY İSİMLERİN YER ALMASI LİDERSİZ BIRAKTI
Şüpheli kazanın üzerindeki sis perdesi aradan aylar geçmesine rağmen hala kalkmadı. Düşen uçakta Prigojin ile beraber grubun üst düzey isimlerinin de yer alması Wagner'i lidersiz bıraktı.
RUS BASININDAN BOMBA İDDİA: YENİDEN ASKER TOPLUYORLAR
ABD kaza sonrası Wagner'in askeri gücünün tamamen son bulduğunu iddia ederken bugün Rus medyasında dikkat çeken bir haber yer aldı.
BAŞLARINDA PRİGOJİN'İN OĞLU VAR
59.ru haber kaynağı ise daha sürpriz bir iddia ortaya attı ve Wagner'in başında artık Yevgeniy Prigojin'in oğlu Pavel Prigojin olduğunu yazdı.
Gündeme bomba gibi düşen iddialar sonrası Wagner temsilcileri işe alımların yeniden başladığını doğruladı.
Wagner'in sosyal medya hesaplarında 'Geri dönüyoruz' başlığı ile yapılan paylaşımlarda işe alınacak askerlerde aranan özellikler sıralandı.
Grup sözleşme imzalamak isteyecek kişilerin ülke dışındaki operasyonlar için Rus pasaportuna, aile kayıtlarına ve aşı belgelerine ihtiyacı olacağını belirtti.