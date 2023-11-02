İtalya Başbakanı Rus şakacıların kurbanı oldu! 13 dakikalık telefon şakası hem İtalya'yı hem Batı'yı salladı...

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Önemli isimlere yaptıkları telefon şakaları yapan ve Vovan ve Lexus olarak bilinen Rus komedyenlerin bu seferki kurbanı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu.

18 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Afrikalı liderlerle yapılacak toplantılar öncesinde ofisine gelen aramanın Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'ndan geldiğini sanan Meloni, 13 dakikalık telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



Meloni ingilizce yapılan görüşmede Avrupalı ​​liderlerin Ukrayna'da 20 aydır devam eden savaştan bıktığını ve artık bir 'çıkış yolu' istediklerini söyledi:

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"Tüm tarafların çok yorgun olduğunu görüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse 'bir çıkış yoluna' ihtiyacımız olduğu noktaya geldik. Yani herkes bazı çözümler bulmaya çalışmazsak bu durumun gerçekten uzun yıllar sürebileceğini anlıyor. Uluslararası hukuku bozmadan her iki taraf için de kabul edilebilir bir çıkış yolu bulunmalı"



GÖÇMEN SORUNUNDAN DERT YANDI

İtalyan başbakan ayrıca ülkesinin Akdeniz'i geçen birçok göçmen için ilk durak olduğuna değindi ve uluslararası ortakların yardım konusunda yeterince çaba göstermediğinden yakındı:

"Hepsi bu sorunu İtalya'nın tek başına çözmesi gerektiği konusunda hemfikir. Bu oldukça aptal bir düşünce tarzı."

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA: RUSYA'NIN TUZAĞINA DÜŞTÜN, KREMLİN'İN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜN

Vovan ve Lexus'un konuşmanın ses kaydını yayınlaması ile kandırıldığını anlayan Giorgia Meloni çok üzgün olduğunu belirten bir açıklama yayınladı ancak durum güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.

İtalyan muhalefeti, Başbakan'ı Rusya'nın tuzağına düşmekle suçladı ve şakacıların Başbakan'a nasıl bu kadar kolay ulaşabildiğini sorguladı.

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İngiliz medyası ise Vovan ve Lexus'un Rus ajanları olabileceğini öne sürerek Meloni'nin savaşla ilgili söylediği şeylerin Kremlin'in ekmeğine yağ sürdüğünü iddia etti.



Vladimir 'Vovan' Kuznetsov ve Alexei 'Lexus' Stolyarov, geçtiğimiz kasım ayında da Polonya lideri Andrzej Sebastian Duda'yı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi arayarak kandırmıştı.