Wagner Bakhmut’u ele geçirdiklerini açıkladı

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Rus paramiliter örgütü Wagner Grubu’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “İnternetin sınırlı imkanları nedeniyle bayrakların çekilmesine ilişkin videonun tamamı 18:00- 20:00 saatleri arasında gösterilecek” denildi.



Prigozhin, Rus bayrakları ve Wagner pankartları taşıyan bir dizi askerin önünde elinde bugünün tarihi yazılı Rusya bayrağı tutarak tüm kenti ele geçirdiklerini ifade etti.



Öte yandan Ukrayna Ordu Sözcüsü Serhiy Cherevatyi basına açıklama yaparak açıklamanın doğru olmadığını Ukrayna askerlerinin Bakhmut’ta savaşmaya devam ettiğini ifade etti.

