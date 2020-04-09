Vuhan’da 76 gün sonra özgürlük

Aralık ayında koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentindeki seyahat kısıtlaması tam 76 gün sonra dün kaldırıldı. 11 milyon nüfuslu Vuhan’da yaşayanların izin almadan kentten çıkabilecekleri duyuruldu. Yaklaşık 11 haftadır sert tedbirlerin uygulandığı şehirde insanlar tren istasyonlarına ve havalimanlarına akın etti. Kentte normale dönme yolunda atılan bu adımla birlikte vatandaşların sevinci yüzlerine yansıdı. Salgının en sert etkilediği Hubey eyaletine bağlı kentte, Çin’in verilerine göre, 50 binden fazla kişi virüse yakalandı ve yaklaşık 2.600 kişi hayatını kaybetti. 23 Ocak tarihinden bu yana kentte sıkı karantina tedbirleri alınmıştı.

GERİ SAYIMLA AÇTILAR

Kısıtlamaların kaldırılması sonrası satılan biletlere göre 55 binden fazla kişinin seyahat ettiği tahmin ediliyor. Toplam 276 yolcu treni Şanghay, Şenzhen ve diğer şehirlere gitmek üzere Vuhan’dan ayrıldı. Vuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı da dün yurt içi yolcu uçuşlarına yeniden başladı. Havalimanında dün 200’den fazla gelen ve giden uçuş olduğu bildirildi. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla, Vuhan’ın kuzeyindeki Fuhe gişesinin önünde araçlar 1 kilometreden fazla kuyruk oluşturdu. Çalışanlar geri sayım yaparak gişenin önündeki barikatları kaldırdı. Yolcuların ve çalışanların maske takarak önlem aldığı, tren istasyonları ile havalimanı girişlerinde ateş ölçümü gibi kontrollere devam edilmesi dikkat çekti.

OKULLAR HÂLÂ KAPALI

Çinli yayın organı Global Times’ın haberine göre, kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların henüz açılmayacağını ve bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti.

PEKİN GERÇEK RAKAMLARI GİZLİYOR MU

Pekin yönetiminin, salgında enfekte olan hastalar ile hayatını kaybedenlerin sayısını gizlediğine dair güçlü değerlendirmeler yapılıyor. Çin’e yönelik bu suçlamaları yüksek sesle dile getiren kişilerin başında ABD Başkanı Trump geliyor. Salgının merkez üssü konumundaki ABD’de ölü sayısı 13 bine yaklaşırken, vaka sayısı 400 bini aştı. İtalya’da koronavirüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aşarken, İspanya’da bu sayı 14.500’i geçti. Salgının ilk ortaya çıktığı ve diğer ülkelere göre bu duruma hazırlıksız yakalanan 1 milyar 386 milyon nüfuslu Çin’de ise ölü sayısı 3.400 civarında kaldı. Vaka sayısı da 90 bini geçmedi.