Vucic'in ziyaret restine Kosova'dan cevap: İzinsiz gelirse gözaltına alınır

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Geçtiğimiz hafta Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği arabuluculuğunda sürdürülen Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi.

Liderler Kosova’nın kuzeyinde artan gerginlik nedeniyle heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi ancak girişim başarısızlıkla sonuçlandı.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic görüşmenin normalleşme için bir yol bulma konusunda başarısızlıkla sonuçlandığını ve Priştine’nin AB’nin uzlaşma teklifini kabul etmediğini söyledi. Sırbistan’ın AB’nin uzlaşma teklifini kabul ettiğini ancak Kurti’nin reddetmesi nedeniyle toplantının sona erdiğini kaydeden Vucic, "Uzlaşma, ilk olarak Sırp Belediyeler Birliği’ne ilişkin sürecin güvenilir olup olmadığının belirlenmesini ve ardından yükümlülüklerimizin neler olduğunu görmemizi öngörüyordu. Karşı taraf bunu kabul etmedi" dedi.

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Kosova Başbakanı Albin Kurti ise AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak’ı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile koordineli hareket etmekle suçlayarak, “Lajcak’ın Vucic’le yazdığı senaryoya maruz kaldım. Sırbistan’ın öne sürdüğü şart, AB temsilcilerinin tutumuna dönüştü” dedi ve ekledi;



"Ohri Antlaşması’nın uygulanmasına ilişkin bir yol haritası belirlenmeden önce Sırp Belediyeler Birliğine ilişkin bir anlaşma kabul etmem mümkün değil”



VUCİC TANSİYONU YÜKSELTTİ: KOSOVA'YA GİDECEĞİM

Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun başarısız olmasının ardından tansiyonu yükselten açıklamalarına devam eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini ve bunun için Kosova Başbakanı Albin Kurti'den izin almayacağını belirtti.

"KOSOVA TOPRAKLARINA İZİNSİZ GİREN HERKES GÖZALTINA ALINIR"

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Vucic'e cevap Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla'dan geldi. Yerel bir televizyon kanalına konuşan Sveçla Sırbistan Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere Kosova topraklarına izinsiz giren herkesin gözaltına alınacağını açıkladı.

Kosova Online'da yer alan bilgilere göre, Vucic'in Kosova'ya izinsiz gelecek kadar çılgın olduğuna inanmadığını belirten Sveçla, "Sonuç olarak, başka bir ülkenin lideri izinsiz olarak topraklarınıza girerse, bir devletiniz kalmaz." dedi ve ekledi;

"Eğer bir talepte bulunurlarsa Vučić'e izin verilip verilmeyeceğine başbakan karar verir. Eğer başbakandan izin alamazsa benimle uğraşmak zorunda kalır"



TARTIŞMALI BELEDİYE SEÇİMLERİ

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Kosova’nın kuzeyindeki gerginlik, nisan ayında Sırpların yoğun olarak yaşadığı belediyelerde yapılan yerel seçimlerin Sırp partileri tarafından boykot edilmesiyle başlamıştı. Boykot sonucu Sırp nüfusun yoğun olduğu belediyelerde Kosovalı Arnavut adaylar seçilmiş, ardından protestolar ve şiddet olayları yaşanmıştı. Mayıs ayında yaşanan olaylarda NATO’nun Kosova Barış Gücü KFOR mensubu askerler de yaralanmıştı. Avrupa Birliği, yaşanan olaylardan Kosova hükümetini sorumlu tutmuş, ülkenin kuzeyindeki polis varlığını azaltma, yeniden seçime gitme çağrısında bulunmuştu.