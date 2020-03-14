Virüs lider dinlemiyor
Dünya genelinde 130 binden fazla kişide saptanan ölümcül yeni tip koronavirüs çok sayıda üst düzey siyasetçi ve devlet yetkilisine de bulaştı. Şu ana kadar koronavirüse rastlanan veya şüphe edilen devlet ve hükümet kademesinde yer alan isimler şöyle:
ABD: Lindsey Graham
ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump ile bir araya gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten’de koronavirüs tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldı.
BREZİLYA: Fabio Wajngarten
ABD Başkanı Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun katıldığı görüşmelerde bulunan İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten’in 12 Mart’ta koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Wajngarten’de koronavirüs çıkmasının ardından Bolsonaro’nun da COVID-19 testi yaptırdığı öğrenildi.
KANADA: Sophie Gregoire
Kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi. Dün Kanada Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau’nun COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
AB: David Sassoli
Avrupa Birliği’nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli’nin 10 Mart’ta kendini karantinaya aldığı bildirildi. Gerekçe olarak Sassoli’nin geçen hafta sonunu İtalya’da geçirmesi gösterildi.
AVUSTRALYA: Peter Dutton
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton’ın dün Queensland’daki sağlık merkezine başvurmasının ardından koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
POLONYA: Jaroslaw Mika
Polonya Savunma Bakanlığı 10 Mart’ta Twitter’dan yaptığı açıklamada Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika’nın koronavirüse yakalandığını bildirildi.
FRANSA: Franck Riester
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester’in, 9 Mart’ta yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.
İNGİLTERE: Nadine Dorries
İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries’in koronavirüs testinin 10 Mart’ta pozitif çıktığı kaydedildi. 62 yaşındaki bakan yardımcısı kendini evde karantina altına aldı.
İRAN: Ali Ekber Velayeti
İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti’nin 12 Mart’ta koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.
Rıza Rahmani
Yoğun bakımda tedavi gören İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani’nin (54), 10 Mart’ta iyileşerek taburcu edildiği açıklandı.
İreç Herirçi
25 Şubat’ta koronavirüse yakalandığı tespit edilen İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi’nin 12 Mart’ta iyileşerek görevinin başına döndüğü bildirildi.
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